РБ Лайпциг надви Спортинг за първи успех в Шампионската лига, Шахтьор Донецк победи Брест

Роберт Левандовски и Рафиня вкараха по два гола, последният от които в шестата минута на добавеното време, а Барселона спечели с 5:4 в голов спектакъл срещу Бенфика в мач от предпоследния кръг на предварителната фаза в Шампионската лига по футбол.