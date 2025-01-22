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РБ Лайпциг надви Спортинг за първи успех в Шампионската лига, Шахтьор Донецк победи Брест

Кремена Младенова
РБ Лайпциг надви Спортинг за първи успех в Шампионската лига, Шахтьор Донецк победи Брест
РБ Лайпциг надви Спортинг за първи успех в Шампионската лига, Шахтьор Донецк победи Брест
снимка7 AP Photo/Matthias Schrader
Лайпциг,  
22.01.2025 21:42
 (БТА) 
Шампионска лига по футбол, мачове от предпоследния, 7-и кръг в предварителната фаза:

РБ Лайпциг (Германия) - Спортинг Лисабон (Португалия) – 2:1
Шахтьор Донецк (Украйна) - Брест (Франция)            – 2:0

по-късно днес:
Милан (Италия) - Жирона (Испания)
Арсенал (Англия) - Динамо Загреб (Хърватия)
Селтик (Шотландия) - Йънг Бойс (Швейцария)
Фейенорд (Нидерландия) - Байерн Мюнхен (Германия)
Пари Сен Жермен (Франция) - Манчестър Сити (Англия)
Реал Мадрид (Испания) - Залцбург (Австрия)
Спарта Прага (Чехия) - Интер (Италия)

от вторник:
Атлетико Мадрид (Испания) - Байер Леверкузен (Германия) - 2:1
Бенфика (Португалия) - Барселона (Испания)              - 4:5
Болоня (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия)           - 2:1
Брюж (Белгия) - Ювентус (Италия)                        - 0:0
Цървена звезда (Сърбия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)   - 2:3
Ливърпул (Англия) - Лил (Франция)                       - 2:1
Слован Братислава (Словакия) - Щутгарт (Германия)       - 1:3
Аталанта (Италия) - Щурм Грац (Австрия)                 - 5:0        
Монако (Франция) - Астън Вила (Англия)                  - 1:0

Класиране в предварителната фаза на Шампионската лига:
1. Ливърпул             7  7 0 0  15:2   21 точки 
2. Барселона            7  6 0 1  26:11  18
3. Атлетико Мадрид      7  5 0 2  16:11  15
4. Аталанта             7  4 2 1  18:4   14
5. Арсенал              6  4 1 1  11:2   13
6. Байер Леверкузен     7  4 1 2  13:7   13
7. Интер                6  4 1 1  7:1    13
8. Астън Вила           7  4 1 2  9:4    13
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9. Монако               7  4 1 2  13:10  13
10. Лил                 7  4 1 2  11:9   13
* Първите осем отбора прескачат първия кръг на елиминациите,
за които се класират клубовете между девето и 24-о място.

/КМ/

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