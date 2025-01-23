Подробно търсене

Пари Сен Жермен надви Манчестър Сити след обрат, победи за Реал Мадрид, Арсенал и Интер в Шампионската лига

Кремена Младенова
Пари Сен Жермен надви Манчестър Сити след обрат, победи за Реал Мадрид, Арсенал и Интер в Шампионската лига
Пари Сен Жермен надви Манчестър Сити след обрат, победи за Реал Мадрид, Арсенал и Интер в Шампионската лига
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Париж,  
23.01.2025 00:08
 (БТА) 
Шампионска лига по футбол, мачове от предпоследния, седми кръг в предварителната фаза:

Милан (Италия) - Жирона (Испания) – 1:0
Арсенал (Англия) - Динамо Загреб (Хърватия) – 3:0
Селтик (Шотландия) - Йънг Бойс (Швейцария) – 1:0
Фейенорд (Нидерландия) - Байерн Мюнхен (Германия) – 3:0
Пари Сен Жермен (Франция) - Манчестър Сити (Англия) – 4:2
Реал Мадрид (Испания) - Залцбург (Австрия) – 5:1
Спарта Прага (Чехия) - Интер (Италия) – 0:1
РБ Лайпциг (Германия) - Спортинг Лисабон (Португалия) – 2:1
Шахтьор Донецк (Украйна) - Брест (Франция) – 2:0

от вторник:
Атлетико Мадрид (Испания) - Байер Леверкузен (Германия) - 2:1
Бенфика (Португалия) - Барселона (Испания) - 4:5
Болоня (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия) - 2:1
Брюж (Белгия) - Ювентус (Италия) - 0:0
Цървена звезда (Сърбия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 2:3
Ливърпул (Англия) - Лил (Франция) - 2:1
Слован Братислава (Словакия) - Щутгарт (Германия) - 1:3
Аталанта (Италия) - Щурм Грац (Австрия) - 5:0        
Монако (Франция) - Астън Вила (Англия) - 1:0

Класиране в предварителната фаза на Шампионската лига:
1. Ливърпул             7  7 0 0  15:2   21 точки 
2. Барселона            7  6 0 1  26:11  18
3. Арсенал              7  5 1 1  14:2   16
4. Интер                7  5 1 1  8:1    16
5. Атлетико Мадрид      7  5 0 2  16:11  15
6. Милан                7  5 0 2  13:9   15
7. Аталанта             7  4 2 1  18:4   14
8. Байер Леверкузен     7  4 1 2  13:7   13
------------------------------------------
9. Астън Вила           7  4 1 2  9:4    13
10. Монако              7  4 1 2  13:10  13

* Първите осем отбора прескачат първия кръг на елиминациите,
за които се класират клубовете между девето и 24-о място.

/КМ/

Свързани новини

23.01.2025 00:24

Пари Сен Жермен навакса два гола пасив за победа над Манчестър Сити, Арсенал, Интер и Милан се поздравиха с успехи в топ 8

Френският Пари Сен Жермен осъществи зрелищен обрат срещу английския първенец Манчестър Сити с 4:2 като домакин, наваксвайки изоставане от 0:2. Победата е втора поредна за парижани, които събраха 10 точки на 22-о място
22.01.2025 00:10

Ливърпул запази преднината си в Шампионската лига след домакинска победа срещу Лил

Шампионска лига по футбол, мачове от предпоследния седми кръг в предварителната фаза: Атлетико Мадрид (Испания) - Байер Леверкузен (Германия) 2:1 Бенфика (Португалия) - Барселона (Испания)              4:5 Болоня (Италия) - Борусия Дортмунд
21.01.2025 21:45

Аталанта и Монако спечелиха мачовете си от предпоследния кръг на Шампионската лига

Шампионска лига по футбол, мачове от предпоследния седми кръг в предварителната фаза: Аталанта (Италия) - Щурм Грац (Австрия)                 5:0         Монако (Франция) - Астън Вила (Англия)                  1:0 по-късно днес: Атлетико Мадрид

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:41 на 23.01.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация