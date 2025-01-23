Пари Сен Жермен надви Манчестър Сити след обрат, победи за Реал Мадрид, Арсенал и Интер в Шампионската лига

Шампионска лига по футбол, мачове от предпоследния, седми кръг в предварителната фаза: Милан (Италия) - Жирона (Испания) – 1:0 Арсенал (Англия) - Динамо Загреб (Хърватия) – 3:0 Селтик (Шотландия) - Йънг Бойс (Швейцария) – 1:0 Фейенорд (Нидерландия) - Байерн Мюнхен (Германия) – 3:0 Пари Сен Жермен (Франция) - Манчестър Сити (Англия) – 4:2 Реал Мадрид (Испания) - Залцбург (Австрия) – 5:1 Спарта Прага (Чехия) - Интер (Италия) – 0:1 РБ Лайпциг (Германия) - Спортинг Лисабон (Португалия) – 2:1 Шахтьор Донецк (Украйна) - Брест (Франция) – 2:0 от вторник: Атлетико Мадрид (Испания) - Байер Леверкузен (Германия) - 2:1 Бенфика (Португалия) - Барселона (Испания) - 4:5 Болоня (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия) - 2:1 Брюж (Белгия) - Ювентус (Италия) - 0:0 Цървена звезда (Сърбия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 2:3 Ливърпул (Англия) - Лил (Франция) - 2:1 Слован Братислава (Словакия) - Щутгарт (Германия) - 1:3 Аталанта (Италия) - Щурм Грац (Австрия) - 5:0 Монако (Франция) - Астън Вила (Англия) - 1:0 Класиране в предварителната фаза на Шампионската лига: 1. Ливърпул 7 7 0 0 15:2 21 точки 2. Барселона 7 6 0 1 26:11 18 3. Арсенал 7 5 1 1 14:2 16 4. Интер 7 5 1 1 8:1 16 5. Атлетико Мадрид 7 5 0 2 16:11 15 6. Милан 7 5 0 2 13:9 15 7. Аталанта 7 4 2 1 18:4 14 8. Байер Леверкузен 7 4 1 2 13:7 13 ------------------------------------------ 9. Астън Вила 7 4 1 2 9:4 13 10. Монако 7 4 1 2 13:10 13 * Първите осем отбора прескачат първия кръг на елиминациите, за които се класират клубовете между девето и 24-о място.