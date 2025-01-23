Пари Сен Жермен надви Манчестър Сити след обрат, победи за Реал Мадрид, Арсенал и Интер в Шампионската лига

Шампионска лига по футбол, мачове от предпоследния, седми кръг в предварителната фаза:
Милан (Италия) - Жирона (Испания) – 1:0
Арсенал (Англия) - Динамо Загреб (Хърватия) – 3:0
Селтик (Шотландия) - Йънг Бойс (Швейцария) – 1:0
Фейенорд (Нидерландия) - Байерн Мюнхен (Германия) – 3:0
Пари Сен Жермен (Франция) - Манчестър Сити (Англия) – 4:2
Реал Мадрид (Испания) - Залцбург (Австрия) – 5:1
Спарта Прага (Чехия) - Интер (Италия) – 0:1
РБ Лайпциг (Германия) - Спортинг Лисабон (Португалия) – 2:1
Шахтьор Донецк (Украйна) - Брест (Франция) – 2:0
от вторник:
Атлетико Мадрид (Испания) - Байер Леверкузен (Германия) - 2:1
Бенфика (Португалия) - Барселона (Испания) - 4:5
Болоня (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия) - 2:1
Брюж (Белгия) - Ювентус (Италия) - 0:0
Цървена звезда (Сърбия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 2:3
Ливърпул (Англия) - Лил (Франция) - 2:1
Слован Братислава (Словакия) - Щутгарт (Германия) - 1:3
Аталанта (Италия) - Щурм Грац (Австрия) - 5:0
Монако (Франция) - Астън Вила (Англия) - 1:0
Класиране в предварителната фаза на Шампионската лига:
1. Ливърпул 7 7 0 0 15:2 21 точки
2. Барселона 7 6 0 1 26:11 18
3. Арсенал 7 5 1 1 14:2 16
4. Интер 7 5 1 1 8:1 16
5. Атлетико Мадрид 7 5 0 2 16:11 15
6. Милан 7 5 0 2 13:9 15
7. Аталанта 7 4 2 1 18:4 14
8. Байер Леверкузен 7 4 1 2 13:7 13
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9. Астън Вила 7 4 1 2 9:4 13
10. Монако 7 4 1 2 13:10 13
* Първите осем отбора прескачат първия кръг на елиминациите,
за които се класират клубовете между девето и 24-о място.
/КМ/