Сезонът в Европейския картинг шампионат по издръжливост ще бъде възобновен на 8 юни с "ЕКО 24 часа на България"

Сезонът в Европейския картинг шампионат по издръжливост ще бъде възобновен на 8 юни, когато стартира "ЕKO 24 часа на България" - единственото за годината 24-часово състезание в страната. Писта "Пауталия" в Кюстендил отново ще бъде домакин на събитието, в което ще участват над 250 пилоти, разпределени в 46 отбора.

Началото на надпреварата ще бъде дадено на 8 юни в 12:30 часа, като за всички почитатели входът е свободен.

"По традиция 'ЕКО 24 часа на България' е най-голямото моторспорт събитие у нас за годината, но това е и едно от най-значимите картинг състезания по издръжливост в цяла Европа. Очакваме над 250 пилоти да стартират в събота, което е огромно предизвикателство от гледна точка на организацията. Екипът ни обаче вече има солиден опит и съм убеден, че ще се справи на ниво без значение от предизвикателствата, които ни очакват.", коментира Николай Върбицалиев от Karting Events Bulgaria.

В стартовия списък на състезанието по издръжливост са шампионите от PF Racing, които миналата година спечелиха състезанието след оспорван двубой с швейцарците от Eiriz Pro. Освен тях зрителите ще видят и многократните победители в състезанието - MRK PRO.

"Отборът на звездите", който отново ще премери сили с професионалните картинг състезатели, ще бъде воден от актьора Наум Шопов. Негови съотборници ще бъдат четирикратният олимпийски медалист Йордан Йовчев, риалити звездата Виктор Стоянов, треньор номер 1 на България за 2023 година Ивайло Борисов, бившият футболен национал Иван Бандаловски, Александър Язов-Матрицата - двукратен европейски шампион по дрифт, и рали пилотът и влогър Данаил Русев.

Феновете на картинга също ще имат представител в най-голямото състезание в България. Победителят от специалната онлайн игра на ЕKО България ще се присъедини към екипа на "ЕKО и приятели", в който участват известни представители на българските медии.

"ЕKО 24 часа на България" отново ще има и благотворителен характер. Организаторите на надпреварата ще отделят средства, събрани от входните такси, както и ще предоставят лични дарения на "Детското отделение" към МБАЛ Кюстендил.

За насърчаване на безопасното шофиране и в подкрепа на отговорната консумация, ЗАГОРКА продължава партньорството си с Европейския шампионат по картинг за издръжливост в България чрез марката Heineken 0.0 и посланието "When you Drive Never Drink" ("Карай трезво! Когато шофираш, никога не пий").

Състезанието ще се излъчва на живо в ефира на Българската национална телевизия, която отново ще отрази най-интересните моменти от надпреварата. Инициаторите обещават несравнимо шоу с много адреналин и емоции, като финалът ще бъде на 9 юни /неделя/ - точно 24 часа след старта.

Повече подробности могат да бъдат открити в официалната страница на Karting Events Bulgaria във Facebook.