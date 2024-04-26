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Ботев Враца постигна успех при гостуването си на Пирин в Благоевград

Кремена Младенова
Ботев Враца постигна успех при гостуването си на Пирин в Благоевград
Ботев Враца постигна успех при гостуването си на Пирин в Благоевград
снимка: БТА
Благоевград,  
26.04.2024 22:05
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 31-ия кръг на efbet Лига:

Първа група
в събота:
ЦСКА-София - Левски

в неделя:
Лудогорец - Крумовград
Черно море - Локомотив 1926 (Пловдив)

Втора група
в събота:
Ботев (Пловдив) - Славия

в понеделник:
ЦСКА 1948 - Арда

Трета група
Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Иван Тасев 8, 1:1 Мартин Ачков 45+1, 1:2 Мартин Смоленски 49
червен картон: 54 Браян Мендоса (Ботев Враца)

в неделя:
Хебър - Локомотив (София)

в понеделник:
Берое - Етър

 временно класиране:
 1. Лудогорец        30  24  3   3   78:15   75 точки
 2. ЦСКА-София       30  19  6   5   50:19   63
 3. Черно море       30  18  8   4   47:25   62
 4. Локомотив (Пд)   30  16  7   7   50:34   55
 5. Левски           30  16  6   8   45:26   54
 6. Крумовград       30  12  8   10  35:35   44
------------------------------------------------------
 7. Ботев (Пд)       30  12  8   10  47:33   44
 8. ЦСКА 1948        30  11  10  9   30:26   43
 9. Арда             30  11  6   13  32:32   39
10. Славия           30  9   6   15  28:45   33
-----------------------------------------------------
11. Берое            30  9   6   15  24:42   33
12. Пирин            31  7   9   15  24:43   30
13. Хебър            30  8   6   16  32:44   30
14. Локомотив (Сф)   30  8   4   18  22:56   28
15. Ботев (Вр)       31  7   4   20  24:54   25
16. Етър             30  3   5   22  17:56   14

/КМ/

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