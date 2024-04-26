Ботев Враца постигна успех при гостуването си на Пирин в Благоевград

Първенство на България по футбол, мачове от 31-ия кръг на efbet Лига:
Първа група
в събота:
ЦСКА-София - Левски
в неделя:
Лудогорец - Крумовград
Черно море - Локомотив 1926 (Пловдив)
Втора група
в събота:
Ботев (Пловдив) - Славия
в понеделник:
ЦСКА 1948 - Арда
Трета група
Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Иван Тасев 8, 1:1 Мартин Ачков 45+1, 1:2 Мартин Смоленски 49
червен картон: 54 Браян Мендоса (Ботев Враца)
в неделя:
Хебър - Локомотив (София)
в понеделник:
Берое - Етър
временно класиране:
1. Лудогорец 30 24 3 3 78:15 75 точки
2. ЦСКА-София 30 19 6 5 50:19 63
3. Черно море 30 18 8 4 47:25 62
4. Локомотив (Пд) 30 16 7 7 50:34 55
5. Левски 30 16 6 8 45:26 54
6. Крумовград 30 12 8 10 35:35 44
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7. Ботев (Пд) 30 12 8 10 47:33 44
8. ЦСКА 1948 30 11 10 9 30:26 43
9. Арда 30 11 6 13 32:32 39
10. Славия 30 9 6 15 28:45 33
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11. Берое 30 9 6 15 24:42 33
12. Пирин 31 7 9 15 24:43 30
13. Хебър 30 8 6 16 32:44 30
14. Локомотив (Сф) 30 8 4 18 22:56 28
15. Ботев (Вр) 31 7 4 20 24:54 25
16. Етър 30 3 5 22 17:56 14
/КМ/