ЦСКА-София победи Арда в последния кръг на редовния сезон в efbet Лига

Стамен Белчев е доволен от победата срещу Арда с 3:2, но иска още по-добра игра от футболистите на ЦСКА-София в плейофите на българския футболен шампионат и турнира за купата. "Резултатът е добър, но представянето трябва да е по-добро. Трябва ни