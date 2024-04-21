Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948 завършиха наравно в мач от 30-ия кръг на футболното първенство

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Валентин Илиев бе разочарован от пропуснатите възможности от неговия отбор в двубоя срещу Локомотив (Пловдив), завършил при равенство 1:1. По този начин столичният тим остана извън първата шестица след края на първата