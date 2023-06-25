Пламен Христов и Мартин Чой продължават без загуба от началото на сезона в пистовия шампионат

Пламен Христов от МСК "Плевен" с Aprilia в SP 125 и Мартин Чой от "Еко BMW моторад МС77 рейсинг тийм" с BMW в Superbike продължават да са без загуба от началото на сезона в Републиканския ни шампионат на писта "Inbet Road racing championship 2023" след победи и в 6-ия кръг на летищен комплекс "Долна Митрополия" край Плевен.

Останалите победители от 6-ия кръг - в SSP 300 - Геновева Кънева от МК "Боляри" с Yamaha, във F 1000 - Валентин Георгиев от МСК "Камикадзе рейсинг тийм" със Suzuki и в SSP 600 - Васил Кичуков от "АИТ рейсинг тийм" с Yamaha.

В 4-ия кръг на Републиканския ни шампионат Супермото и от Балканския шампионат в SM Junior 65 победител стана Кристиан Андреев от "СБ мото рейсинг тийм" с КТМ, в SM Junior 85 Полина Иванова от "Киппен МХ рейсинг тийм" с Kawasaki, в SM Open Славомир Иванов от МСК "Плевен" с КТМ, в SM S3 Живко Иванов от "Елхово рейсинг клуб" и в SM Formula - Владислав Димитров от МСК "Плевен" с Husqvarna.



Резултати от 6-ия кръг на Републиканския ни шампионат писта:

SP 125

1. Пламен Христов - МСК "Плевен" - Aprilia

2. Георги Чолаков - ПСК "Хела мотор спорт" - Aprilia

3. Боян Петров - МСК "Плевен" - Aprilia

SSP 300

1. Геновева Кънева - МК "Боляри" - Yamaha

2. Мартин Найденов - "СБ мото рейсинг тийм" - Kawasaki

3. Румен Димитров - "СБ мото рейсинг тийм" - Yamaha

F 1000

1. Валентин Георгиев - МСК "Камикадзе рейсинг тийм" - Suzuki

2. Пламен Бонев - МК "Боляри" - BMW

3. Михаил Атанасов - МК "Боляри" - BMW

SSP 600

1. Васил Кичуков - "АИТ рейсинг тийм" - Yamaha

2. Аксел Исмаил - "Байк билд рейсинг" - Yamaha

3. Тодор Николов - ""СБ мото рейсинг тийм" - Yamaha

SSP 600 Rookie

1. Тодор Николов - ""СБ мото рейсинг тийм" - Yamaha

2. Кристиан Георгиев - МСК "Камикадзе рейиснг тийм" - Yamaha

3. Митко Митков - "Хела мотор спорт" - Triumph

S 600

1. Светослав Александров - МК "Боляри" - Yamaha

2. Мария-Луиза Раева - МК "Боляри" - Yamaha

3. Албен Мераджов - "Въжаров рейсинг тийм" - Honda

Superbike

1. Мартин Чой - "Еко BMW моторад МС77 рейсинг тийм" - BMW

2. Димитър Митов - МК "Боляри" - BMW

3. Цветелин Пенчев - МК "Боляри" - Yamaha

Superbike Rookie

1. Цветелин Пенчев - МК "Боляри" - Yamaha

2. Иван Събев - МК "Боляри" - Suzuki

3. Цветомир Петев - МК "Боляри" - BMW



Резултати от 4-ия кръг на Републиканския ни шампионат Супермото:

SM Junior 65

1. Кристиан Андреев - "СБ мото рейсинг тийм" - КТМ

2. Марк Сзабо - Румъния - Husqvarna

3. Божидар Иванов - "Киппен МХ рейсинг тийм" - Кawasaki

SM Junior 85

1. Полина Иванова - "Киппен МХ рейсинг тийм" - Kawasaki

2. Марк Лука Йовита - Румъния - Husqvarna

3. Стефан Драганов - "АИТ рейсинг тийм" - Husqvarna

SM Open

1. Славомир Иванов - МСК "Плевен" - КТМ

2. Людмил Александров -СК "Тони МХ рейсинг" - Yamaha

3. Цветомир Радоев - ПСК "Хела мотор спорт" - КТМ

SM S3

1. Живко Иванов - "Елхово рейиснг клуб" - КТМ

2. Атанас Леков - "Киппен МХ рейсинг тийм" - Kawasaki

3. Никола Досев - "НСА моторспорт" - КТМ

SM Formula

1. Владислав Димитров - МСК "Плевен" - Husqvarna

2. Бисер Асенов - "НСА моторспорт" - Kawasaki