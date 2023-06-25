Пламен Христов и Мартин Чой продължават без загуба от началото на сезона в пистовия шампионат

site.btaПламен Христов и Мартин Чой продължават без загуба от началото на сезона в пистовия шампионат
Пламен Христов от МСК "Плевен" с Aprilia в SP 125 и Мартин Чой от "Еко BMW моторад МС77 рейсинг тийм" с BMW в Superbike продължават да са без загуба от началото на сезона в Републиканския ни шампионат на писта "Inbet Road racing championship 2023" след победи и в 6-ия кръг на летищен комплекс "Долна Митрополия" край Плевен.
Останалите победители от 6-ия кръг - в SSP 300 - Геновева Кънева от МК "Боляри" с Yamaha, във F 1000 - Валентин Георгиев от МСК "Камикадзе рейсинг тийм" със Suzuki и в SSP 600 - Васил Кичуков от "АИТ рейсинг тийм" с Yamaha.
В 4-ия кръг на Републиканския ни шампионат Супермото и от Балканския шампионат в SM Junior 65 победител стана Кристиан Андреев от "СБ мото рейсинг тийм" с КТМ, в SM Junior 85 Полина Иванова от "Киппен МХ рейсинг тийм" с Kawasaki, в SM Open Славомир Иванов от МСК "Плевен" с КТМ, в SM S3 Живко Иванов от "Елхово рейсинг клуб" и в SM Formula - Владислав Димитров от МСК "Плевен" с Husqvarna.
Резултати от 6-ия кръг на Републиканския ни шампионат писта:
SP 125
1. Пламен Христов - МСК "Плевен" - Aprilia
2. Георги Чолаков - ПСК "Хела мотор спорт" - Aprilia
3. Боян Петров - МСК "Плевен" - Aprilia
SSP 300
1. Геновева Кънева - МК "Боляри" - Yamaha
2. Мартин Найденов - "СБ мото рейсинг тийм" - Kawasaki
3. Румен Димитров - "СБ мото рейсинг тийм" - Yamaha
F 1000
1. Валентин Георгиев - МСК "Камикадзе рейсинг тийм" - Suzuki
2. Пламен Бонев - МК "Боляри" - BMW
3. Михаил Атанасов - МК "Боляри" - BMW
SSP 600
1. Васил Кичуков - "АИТ рейсинг тийм" - Yamaha
2. Аксел Исмаил - "Байк билд рейсинг" - Yamaha
3. Тодор Николов - ""СБ мото рейсинг тийм" - Yamaha
SSP 600 Rookie
1. Тодор Николов - ""СБ мото рейсинг тийм" - Yamaha
2. Кристиан Георгиев - МСК "Камикадзе рейиснг тийм" - Yamaha
3. Митко Митков - "Хела мотор спорт" - Triumph
S 600
1. Светослав Александров - МК "Боляри" - Yamaha
2. Мария-Луиза Раева - МК "Боляри" - Yamaha
3. Албен Мераджов - "Въжаров рейсинг тийм" - Honda
Superbike
1. Мартин Чой - "Еко BMW моторад МС77 рейсинг тийм" - BMW
2. Димитър Митов - МК "Боляри" - BMW
3. Цветелин Пенчев - МК "Боляри" - Yamaha
Superbike Rookie
1. Цветелин Пенчев - МК "Боляри" - Yamaha
2. Иван Събев - МК "Боляри" - Suzuki
3. Цветомир Петев - МК "Боляри" - BMW
Резултати от 4-ия кръг на Републиканския ни шампионат Супермото:
SM Junior 65
1. Кристиан Андреев - "СБ мото рейсинг тийм" - КТМ
2. Марк Сзабо - Румъния - Husqvarna
3. Божидар Иванов - "Киппен МХ рейсинг тийм" - Кawasaki
SM Junior 85
1. Полина Иванова - "Киппен МХ рейсинг тийм" - Kawasaki
2. Марк Лука Йовита - Румъния - Husqvarna
3. Стефан Драганов - "АИТ рейсинг тийм" - Husqvarna
SM Open
1. Славомир Иванов - МСК "Плевен" - КТМ
2. Людмил Александров -СК "Тони МХ рейсинг" - Yamaha
3. Цветомир Радоев - ПСК "Хела мотор спорт" - КТМ
SM S3
1. Живко Иванов - "Елхово рейиснг клуб" - КТМ
2. Атанас Леков - "Киппен МХ рейсинг тийм" - Kawasaki
3. Никола Досев - "НСА моторспорт" - КТМ
SM Formula
1. Владислав Димитров - МСК "Плевен" - Husqvarna
2. Бисер Асенов - "НСА моторспорт" - Kawasaki
/ХБ/
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