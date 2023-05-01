Баскетболистките на Берое ще покажат купата утре на феновете си (+ всички шампиони на България при жените)

Новият-стар шампион на България по баскетбол при жените – Берое (Стара Загора) ще представи Купата утре, понеделник, 1 май. Срещата на баскетболистките на треньорката Татяна Гатева с феновете и медиите ще бъде в 15,30 часа в зала "Общинска" в Стара Загора.

От клуба уточняват, че всички фенове и деца ще имат възможност да се снимат с шампионската купа, с баскетболистките и да си поговорят с тях.

За Стара Загора това е пета титла на България по баскетбол при дамите, като в последните три години Берое е неизменен фаворит. Останалите два трофея са спечелени от Електрон през 1990-а и от ДЗУ през 1992-а година.

Всички досегашни шампиони на България по баскетбол за жени:

1945: Раковски (София)

1946: Раковски (София)

1947: Спартак (София)

1948: Локомотив (София)

1949: Локомотив (София)

1950: Локомотив (София)

1951: Локомотив (София)

1952: Локомотив (София)

1953: Ударник (София)

1954: Ударник (София)

1955: Ударник (София)

1956: Ударник (София)

1957: Славия (София)

1958: Славия (София)

1959: Славия (София)

1960: Академик (София)

1961: Славия (София)

1962: Славия (София)

1963: Славия (София)

1964: Славия (София)

1965: Славия (София)

1966: Академик (София)

1967: Локомотив (София)

1968: Академик (София)

1969: Академик (София)

1970: Академик (София)

1971: Марица (Пловдив)

1972: Миньор (Перник)

1973: Марица (Пловдив)

1974: Марица (Пловдив)

1975: Академик (София)

1976: Академик (София)

1977: Миньор (Перник)

1978: Миньор (Перник)

1979: Миньор (Перник)

1980: Левски-Спартак (София)

1981: Миньор (Перник)

1982: Академик (София)

1983: Левски-Спартак (София)

1984: Левски-Спартак (София)

1985: Левски-Спартак (София)

1986: Левски-Спартак (София)

1987: Левски-Спартак (София)

1988: Левски-Спартак (София)

1989: Кремиковци (София)

1990: Електрон (Стара Загора)

1991: Локомотив (София)

1992: ДЗУ (Стара Загора)

1993: Кремиковци (София)

1994: Левски-Тотел (София)

1995: Фитинги (Монтана)

1996: Стомана (Перник)

1997: Кремиковци (София)

1998: Кремиковци (София)

1999: Кремиковци (София)

2000: Монтана (Монтана)

2001: Академик Тест (Пловдив)

2002: Славия (София)

2003: Славия (София)

2004: Славия (София)

2005: Лукойл Нефтохимик (Бургас)

2006: Лукойл Нефтохимик (Бургас)

2007: ЦСКА (София)

2008: Дунав Еконт (Русе)

2009: Лукойл Нефтохимик (Бургас)

2010: Лукойл Нефтохимик (Бургас)

2011: Нефтохимик (Бургас)

2012: Дунав 8806 (Русе)

2013: Дунав 8806 (Русе)

2014: Дунав 8806 (Русе)

2015: Дунав 8806 (Русе)

2016: Монтана 2003 (Монтана)

2017: Хасково 2012 (Хасково)

2018: Монтана 2003 (Монтана)

2019: Монтана 2003 (Монтана)

2020: -----------------------------------

2021: Берое (Стара Загора)

2022: Берое (Стара Загора)

2023: Берое (Стара Загора)