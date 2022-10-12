Подробно търсене

Единствено Никола Попов от четиримата български топ-съдии получи назначение за мач от 14-ия кръг на Първа лига

Атанас Василев
Единствено Никола Попов от четиримата български топ-съдии получи назначение за мач от 14-ия кръг на Първа лига
Единствено Никола Попов от четиримата български топ-съдии получи назначение за мач от 14-ия кръг на Първа лига
Никола Попов ще ръководи мача Локомотив (Сф) – Ботев (Враца)
София,  
12.10.2022 11:21
 (БТА)

Трима от четиримата най-добри съдии в България нямат назначения на терен за предстоящия 14-и кръг на Първа лига. Георги Кабаков и Ивайло Стоянов утре вечер ще ръководят мач от турнира Лига на Конференциите. Стоянов и Волен Чинков обаче имат назначения като ВАР-арбитри. Единствен от топ 4 Никола Попов е изпратен на мач и ще свири Локомотив (София) – Ботев (Враца).

Младият Ивайло Ненков от София получи срещата на ЦСКА-София и Хебър, а на столичното дерби Септември (Сф) – Левски е Георги Давидов. Георги Гинчев ще бъде главен съдия на мача Локомотив (Пловдив) – Славия.

Първенство на България, съдийски назначения за 14-ия кръг на Първа лига:

14 октомври 2022 г., петък, 17:30 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Ботев Враца
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Йото Валентинов Гарабедов    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
14 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Димитър Добромиров Димитров
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
15 октомври 2022 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Ботев АД (Пловдив) - Футболен Клуб Пирин АД
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
15 октомври 2022 г., събота, 19:15 ч.
ПФК ЦСКА-София - Хебър 1918 (Пазарджик)
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
16 октомври 2022 г., неделя, 18:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
16 октомври 2022 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Левски
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
17 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
17 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Берое (Стара Загора) - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Антон Симеонов Генов     
 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:50 на 12.10.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация