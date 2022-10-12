Единствено Никола Попов от четиримата български топ-съдии получи назначение за мач от 14-ия кръг на Първа лига

Трима от четиримата най-добри съдии в България нямат назначения на терен за предстоящия 14-и кръг на Първа лига. Георги Кабаков и Ивайло Стоянов утре вечер ще ръководят мач от турнира Лига на Конференциите. Стоянов и Волен Чинков обаче имат назначения като ВАР-арбитри. Единствен от топ 4 Никола Попов е изпратен на мач и ще свири Локомотив (София) – Ботев (Враца).

Младият Ивайло Ненков от София получи срещата на ЦСКА-София и Хебър, а на столичното дерби Септември (Сф) – Левски е Георги Давидов. Георги Гинчев ще бъде главен съдия на мача Локомотив (Пловдив) – Славия.

Първенство на България, съдийски назначения за 14-ия кръг на Първа лига:

14 октомври 2022 г., петък, 17:30 ч.

ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Николай Георгиев Ангелов



14 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Георги Генов Нарлев



15 октомври 2022 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Ботев АД (Пловдив) - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Ахмед Яшар Ахмед



15 октомври 2022 г., събота, 19:15 ч.

ПФК ЦСКА-София - Хебър 1918 (Пазарджик)

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Йордан Костадинов Иванов



16 октомври 2022 г., неделя, 18:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Георги Владимиров Игнатов



16 октомври 2022 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Левски

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Йордан Динков Сталев



17 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Иван Захариев Вълчев



17 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Берое (Стара Загора) - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Антон Симеонов Генов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.