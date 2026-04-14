Фиорентина постигна минимална победа над Лацио в Серия "А"

Фиорентина се наложи с 1:0 над Лацио и се изкачи с осем точки над зоната на изпадащите в италианското първенство по футбол. "Виолетовите" са с 35 точки, а между тях и първия под чертата на изпадащите Лече са още Каляри с 33 и Кремонезе с 27.

Робин Госенс отбеляза единственото попадение в 28-та минута, когато се разписа с глава след центриране на Джак Харисън. Крилото играе във Флоренция като преотстъпен от английския Лийдс.

Лацио пък допусна първа загуба от 1 март насам. "Орлите" доминираха игрово, най-вече през първото полувреме, но не успяха да реализират гол в шестте си точни и общо 13 удара към вратата на домакините.

Лацио е девети в класирането и ще играе европейски футбол само при спечелване на Купата на Италия, в която е на полуфинал.

Мачове от 32-рия кръг на футболното първенство на Италия: Фиорентина - Лацио 1:0 от събота: Дженоа - Сасуоло 2:1 Парма - Наполи 1:1 Болоня - Лече 2:0 Комо - Интер Милано 3:4 от събота: Милан - Удинезе 0:3 Каляри - Кремонезе 1:0 Торино - Верона 2:1 Аталанта - Ювентус 0:1 от петък: Рома - Пиза 3:0 В класирането води Интер със 75 точки, пред Наполи с 66, Милан с 63, Ювентус с 60, Комо 58, Рома с 57 и др.