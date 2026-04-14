Фиорентина постигна минимална победа над Лацио в Серия "А"

Ивайло Георгиев
Снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Рим,  
14.04.2026 08:42
 (БТА)

Фиорентина се наложи с 1:0 над Лацио и се изкачи с осем точки над зоната на изпадащите в италианското първенство по футбол. "Виолетовите" са с 35 точки, а между тях и първия под чертата на изпадащите Лече са още Каляри с 33 и Кремонезе с 27. 

Робин Госенс отбеляза единственото попадение в 28-та минута, когато се разписа с глава след центриране на Джак Харисън. Крилото играе във Флоренция като преотстъпен от английския Лийдс. 

Лацио пък допусна първа загуба от 1 март насам. "Орлите" доминираха игрово, най-вече през първото полувреме, но не успяха да реализират гол в шестте си точни и общо 13 удара към вратата на домакините. 

Лацио е девети в класирането и ще играе европейски футбол само при спечелване на Купата на Италия, в която е на полуфинал.

Мачове от 32-рия кръг на футболното първенство на Италия: 

Фиорентина - Лацио                  1:0

от събота:
Дженоа - Сасуоло                    2:1
Парма - Наполи                      1:1    
Болоня - Лече                       2:0
Комо - Интер Милано                 3:4

Милан - Удинезе                     0:3
Каляри - Кремонезе                  1:0
Торино - Верона                     2:1
Аталанта - Ювентус                  0:1

от петък:
Рома - Пиза                         3:0

В класирането води Интер със 75 точки, пред Наполи с 66, Милан с 63, Ювентус с 60, Комо 58, Рома с 57 и др.

