„Театър 199“ представя днес първата си премиера „Слон в стаята“

„Театър 199“ представя днес - 29 септември, първата си премиера „Слон в стаята“ от Елена Телбис, снимка – „Театър 199“
29.09.2025 06:00
„Театър 199“ представя тази вечер първата си премиера  – „Слон в стаята“ от Елена Телбис, информират от театъра.

Постановката е на Елена Телбис, консултант е Андрей Филипов, сценография – Ванина Цандева, с участието на Стефка Янорова. Това е история за среща с терапевт, която трябваше да продължи не повече от 60 минути. Всичко на срещата се обърка и нищо не е такова каквото беше преди нея. „Някой ще трябва да се справя с осъзнаването на мащаба на лъжовността, в която се е самонапъхал. Не някой. Много хора. Може би почти всички“, разказват от екипа.

На 30 септември предстои постановката „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев ще бъде отбелязана 70-годишнината на актьора Атанас Атанасов. От месец октомври започват представленията за деца, които зрителите могат да посетят всяка събота и неделя от 11:30 ч. От следващия месец започват и традиционните неделни дневни представления.

Всъщност, театърът вече започна новия сезон с две фестивални участия, коментират от „Театър 199“. На 3 и 4 септември в програмата на „Аполония“ бяха представени спектаклите „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит и „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев, които бяха част от отбелязването на 60-годишнината на „Театър 199“. Една от традиционните срещи в рубриката „Цената на успеха“ в рамките на фестивала беше посветена на 60-годишнината.

27.06.2025 08:29

„Последната нощ на Сократ“ в „Театър 199“ разказва за света утре

С предстоящата си премиера Театър 199 „Валентин Стойчев“ отбелязва своята 60-годишнина! На 27 и 29 юни от 20:00 часа представяме          Последната нощ на сократ   от Стефан Цанев   постановка Съни Сънински сценография Никола Тороманов костюми
25.06.2025 15:51

„Театър 199“ е сакрално място, в което се случва нещо много особено, интересно, различно, нестандартно, казва директорът Боян Желязков

Боян Желязков пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – за първите му спомени от театъра, за първия контакт с Анна Монова, за нейните завети и наследство, за 60-годишнината на театъра и предстоящата кулминация на честванията, за визията му за развитието на театъра в следващите години, за основните му приоритети като директор и репертоарната политика, за промени в творческия и административния екип. И още: Как изглежда идеалният „Театър 199“? С какво би искал да бъде запомнено началото на неговия мандат? Кой е спектакълът, който бихте искали непременно да се случи на сцената на „Театър 199“? Какво е за него добрият театър днес, в България? Какъв театър би искал да предаде след време на следващия директор?
24.04.2025 10:19

Актрисата Вяра Коларова пред БТА: За „Животът пред теб“ съм се готвила най-дълго в живота си

Вяра Коларова е едно чудо, което тепърва ще се развихря с пълна сила, казва пред БТА режисьорката Катя Петрова по повод образа на мадам Роза в „Животът пред теб“, с който популярната актриса се завръща в театъра. Премиерното представление по едноименния роман на Емил Ажар се играе в „Театър 199“.

