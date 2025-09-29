„Театър 199“ представя днес първата си премиера „Слон в стаята“

„Театър 199“ представя тази вечер първата си премиера – „Слон в стаята“ от Елена Телбис, информират от театъра.

Постановката е на Елена Телбис, консултант е Андрей Филипов, сценография – Ванина Цандева, с участието на Стефка Янорова. Това е история за среща с терапевт, която трябваше да продължи не повече от 60 минути. Всичко на срещата се обърка и нищо не е такова каквото беше преди нея. „Някой ще трябва да се справя с осъзнаването на мащаба на лъжовността, в която се е самонапъхал. Не някой. Много хора. Може би почти всички“, разказват от екипа.

На 30 септември предстои постановката „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев ще бъде отбелязана 70-годишнината на актьора Атанас Атанасов. От месец октомври започват представленията за деца, които зрителите могат да посетят всяка събота и неделя от 11:30 ч. От следващия месец започват и традиционните неделни дневни представления.

Всъщност, театърът вече започна новия сезон с две фестивални участия, коментират от „Театър 199“. На 3 и 4 септември в програмата на „Аполония“ бяха представени спектаклите „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит и „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев, които бяха част от отбелязването на 60-годишнината на „Театър 199“. Една от традиционните срещи в рубриката „Цената на успеха“ в рамките на фестивала беше посветена на 60-годишнината.