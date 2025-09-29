Подробно търсене

Ретроспективна изложба „Мештра“ представя изкуството на Атанас Гаджев

Ретроспективна изложба „Мештра“ представя изкуството на Атанас Гаджев
Ретроспективна изложба „Мештра“ представя изкуството на Атанас Гаджев
Ретроспективна изложба „Мештра“ представя изкуството на Атанас Гаджев. Снимка: СБХ
София,  
29.09.2025 08:00
 (БТА)

Изложбата „Мештра“, посветена на 65-годишнината на художника Атанас Гаджев (1960–2018), ще бъде открита на 29 септември в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ 6. Експозицията може да бъде разгледана до 11 октомври, съобщават домакините.

В изложбата са включени колони, обекти от глина и хартия, дискове, подглазурна живопис, релефи, графики и рисунки, които очертават богатия творчески път на автора. Заглавието идва от изчезнал таен говор, в който „мештра“ означава „майстор“ – ключова дума за философията и художествените търсения на Гаджев, отбелязват от екипа.

Изложбата е придружена от премиера на два нови труда: албум с творби на Атанас Гаджев и фототипно издание на книгата на неговата майка Зорка Гаджева „Мещерският таен говор“.

„Керамичните пластики на Наско ми действат като следи от археологията на неслучилото се… доказателство, че творчеството е мост към трансвременните и транспространствени реалности“, отбелязва изкуствоведът Филип Зидаров. „За нас той беше най-голямото чудо – един истински Учител“, казва проф. д-р Моника Попова от НБУ.

„Произведенията на Атанас Гаджев са спирки във времена на градеж и на разпад. Талантлив ескиз върху преходното платно на сегашното“, посочва Еми Барух. 

Атанас Гаджев завършва Националната художествена академия – София, специалност „Керамика“ в класа на проф. Венко Колев. Автор е на редица интериорни, екстериорни и пространствени художествено-пластични решения. Изследва възможностите на различните материали като начин за разнообразяване и допълване на изразните средства – графика, дървопластика, стенно-монументална живопис, скулптура. Създател на редица изложбено-образователни акции с художествени намеси в градската среда. Автор на художествени акции в открита градска и природна среда. Участник в десетки международни проекти и творчески резиденции.

/ВСР

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:09 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация