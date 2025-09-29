Ретроспективна изложба „Мештра“ представя изкуството на Атанас Гаджев

Изложбата „Мештра“, посветена на 65-годишнината на художника Атанас Гаджев (1960–2018), ще бъде открита на 29 септември в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ 6. Експозицията може да бъде разгледана до 11 октомври, съобщават домакините.

В изложбата са включени колони, обекти от глина и хартия, дискове, подглазурна живопис, релефи, графики и рисунки, които очертават богатия творчески път на автора. Заглавието идва от изчезнал таен говор, в който „мештра“ означава „майстор“ – ключова дума за философията и художествените търсения на Гаджев, отбелязват от екипа.

Изложбата е придружена от премиера на два нови труда: албум с творби на Атанас Гаджев и фототипно издание на книгата на неговата майка Зорка Гаджева „Мещерският таен говор“.

„Керамичните пластики на Наско ми действат като следи от археологията на неслучилото се… доказателство, че творчеството е мост към трансвременните и транспространствени реалности“, отбелязва изкуствоведът Филип Зидаров. „За нас той беше най-голямото чудо – един истински Учител“, казва проф. д-р Моника Попова от НБУ.

„Произведенията на Атанас Гаджев са спирки във времена на градеж и на разпад. Талантлив ескиз върху преходното платно на сегашното“, посочва Еми Барух.

Атанас Гаджев завършва Националната художествена академия – София, специалност „Керамика“ в класа на проф. Венко Колев. Автор е на редица интериорни, екстериорни и пространствени художествено-пластични решения. Изследва възможностите на различните материали като начин за разнообразяване и допълване на изразните средства – графика, дървопластика, стенно-монументална живопис, скулптура. Създател на редица изложбено-образователни акции с художествени намеси в градската среда. Автор на художествени акции в открита градска и природна среда. Участник в десетки международни проекти и творчески резиденции.

/ВСР