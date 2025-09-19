В Габрово откриха изложбата „Ново училище за нови времена“

В пространството между Националната Априловска гимназия и Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ - Габрово тази вечер бе открита експозицията „Ново училище за нови времена“.

„Изложбата посветихме на 190 години от създаването на Габровското училище и 165 години от обявяването на Габрово за град. Тя е реализирана от Национален музей на образованието с финансовата подкрепа на Община Габрово по „Фонд Култура“ 2025. Изработена е в два варианта – външна експозиция и мобилна изложба“, каза при откриването Любка Тинчева, директор на Национален музей на образованието - Габрово.

Тинчева посочи, че експозицията проследява историята и развитието на Габровското училище, което поставя началото на новобългарската просвета и бележи пътя на израстването на един народ в нация, търсеща своята културна, духовна и политическа свобода.

„Целта на изложбата е да даде изчерпателен отговор на въпроса в какво се състои първенството на Габровското училище. Васил Априлов създава в Габрово нов тип училище – европейско, напредничаво, модерно за времето си с нов учител, учебна програма и учебникарска литература. Първенството на Габровското училище е в самата идея за създаването му, в съчетанието на всичко онова, което дотогава поотделно е достижение на различни просветни средища в страната“, каза още Тинчева.

От Националния музей на образованието са разработили и информационна брошура, която екипът на институцията ще разпространи в училища в България и по света.

Експозицията на открито ще остане в центъра на Габрово до края на ноември тази година.