Сливенският куклен театър открива новия си театрален сезон със спектакъла „Малкото джудже“

Държавен куклен театър – Сливен открива новия си театрален сезон 2025–2026 днес, 14 септември, със спектакъла „Малкото джудже“. Автор е Теодора Попова-Лазарова, а режисьор е Петромил Денев.

Първата премиера за сезона - „Гъсарката на кладенеца“, по приказката на Братя Грим, ще бъде на 18 септември. Постановката е дело на режисьора Стоян Стоянов от Държавен куклен театър – Варна. Сценографията е на Наталия Гочева, а музиката – на Христо Намлиев. В спектакъла дебют на сцената в Сливен ще направи новото попълнение в трупата на театъра – Натали Николова. Участват още актьорите Биляна Йорданова, Георги Янев, Димитър Марков и Миглена Господинова.

От 14 до 17 октомври градът ще бъде домакин на Международния фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“. Това ще е седмо издание на културния форум, който се организира от Държавен куклен театър – Сливен с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Сливен.