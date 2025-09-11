Регионалната библиотека във Велико Търново издаде сборник с криминални разкази на участници в конкурса „/Не/разкритият случай”

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново издаде сборник с криминални разкази на участници в организирания от нея конкурс „/Не/разкритият случай”, съобщи Елена Чамуркова, която беше част от журито на литературната надпревара. Той носи същото заглавие и включва творби на 21 български автори на различна възраст. Сред тях са и великотърновски творци, които през последните три години са били наградени в конкурса за написване на най-добър криминален сюжет.

В книгата има три предговора, които разказват за идеята, осъществяването и художествената стойност на творбите и литературните конкурси, подобно на „/Не/разкритият случай”, който тази година бе проведен за трети път. Предговорите са дело на Здравко Пеев, Елена Чамуркова и Момчил Шивачев, които са членове на журито, оценяващо творбите, а последният от изброените - негов председател и инициатор.

Илюстратор на книгата е художникът Христо Цацинов, а дизайнът, корицата и предпечатът са правени от Евгени Йовчев. Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Технологично обновление, технологично оборудване и насърчаване на четенето, медийна и информационна грамотност в обществените библиотеки“.

БТА припомня, че през февруари тази година се проведе четвъртото издание на конкурса „/Не/разкритият случай”. В него се включиха общо 45 автори на възраст от 8 до 77 години, а победител стана Фанка Койчева (Фани Цуракова) от София с разказа „Игор“.