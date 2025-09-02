Балетът на Държавна опера - Стара Загора ще вземе участие в международен танцов фестивал в Италия

Балетът на Държавна опера - Стара Загора ще вземе участие в Международния фестивал на танцовото изкуство и танците в италианския град Агридженто. Това съобщи на фейсбук страницата си художественият ръководител на балета на операта прима балерината Силвия Томова.

За БТА прима балерината Анелия Димитрова, която ще вземе участие в престижния форум, допълни, че на 5 септември заедно с Фиорди Лоха ще представят Адажио от балета "Спартак" по музика на Арам Хачатурян и хореография Юрий Григорович. А в последния фестивален ден Анелия Димитрова и Фиорди Лоха ще изпълнят Па де дьо на Диана и Актеон от балета "Есмералда" по музика Чезаре Пуни и хореография - Агрипина Ваганова.

В същия ден балетистите Тристан Еймард и Елиът Салбърг ще покажат "Неопитомените" по хореография на Клод Бромашон.

Осмото издание на фестивала в Агридженто ще се проведе от 4 до 6 септември.