Театър „Хенд“ представи проекта „Джекил на лед в България“ съвместно с датския комик Паоло Нани

В годината на своята 15-а годишнина Театър „Хенд“ поднася специален подарък на публиката – турне на световноизвестния датски комик Паоло Нани с емблематичния спектакъл „Джекил на лед“. Инициативата се реализира с европейско финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще обхване четири български града – София, Пловдив, Габрово и Бургас. Това съобщи актрисата Здравка Христозова от Театър „Хенд“ на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Пловдив по повод представянето на проекта „Джекил на лед в България“ тази есен. Засега конкретни дати не бяха обявени.

Редом до Паоло Нани на сцената ще застане Ивомир Игнатов – Кени, заедно с младите актьори на Театър „Хенд“. Проектът създава среща между българската и европейската сценична практика и отваря нови хоризонти за клоунадното изкуство у нас – жанр, чийто единствен представител в България е именно „Хенд“ със своя изцяло авторски репертоар и разпознаваем стил. През последните три години Паоло Нани вече е гостувал у нас с два уъркшопа и един мастърклас, припомни Христозова.

Образователната част на проекта включва открити лекции и практически занимания с Паоло Нани в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ (София) и в Театър „Хенд“ (Пловдив). По този начин артистът ще предаде своя опит на младите театрални надежди и ще вдъхнови нови поколения актьори.

На пресконференцията беше акцентирано и върху темата за достъпността – спектаклите ще бъдат безплатни и на обществени места. За зрители с увреждания са предвидени транспорт, дескриптивен превод, както и съпътстваща програма.

„Щастлив съм, че след 15 години хората започнаха да харесват този стил“, сподели Ивомир Игнатов – Кени. „Театър „Хенд“ е сатира и клоунада в най-истинския смисъл на думата“, допълни той.

В пресконференцията взеха участие актьорите Здравка Христозова и Цветелина Бодурова, както и маркетинг специалистите от продуцентска къща „Екипаж“ Калоян Калинин и Георги Алексиев. Те подчертаха, че имат дългогодишно успешно сътрудничество с Община Пловдив, Фондация „Пловдив 2019“, Министерството на културата и Национален фонд „Култура“. По думите им спечелването на проекта доказва, че „двама души, с малко помощ от приятели, много работа и ясна идея могат да се справят със сложната машина, наречена европейски проект“.

Проектът „Джекил на лед в България“ е финансиран по Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на културни и творчески индустрии (КТИ)“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост.