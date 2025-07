„След лова“ с Джулия Робъртс ще открие Нюйоркския филмов фестивал

Филмът на Лука Гуаданино „След лова“ (After the Hunt) ще открие 63-ия Нюйоркски филмов фестивал тази есен, обявиха организаторите, цитирани от Асошиейтед прес.

„След лова“ ще има премиера на филмовия фестивал във Венеция (27 август – 6 септември), а на 26 септември ще открие форума в Ню Йорк.

Филмът на „Амазон студиос“, който ще излезе по кината през есента, е с участието на Джулия Робъртс в ролята на професор по философия в Йейл, чието комфортно съществуване е поставено на изпитание, след като нейното протеже (Айо Едебири) обвинява дългогодишния колега на професора (Андрю Гарфийлд) в сексуално насилие.



Денис Лим, артистичен директор на фестивала, заяви, че филмът на Гуаданино „потвърждава статута му на един от най-многопластовите творци на нашето време“.

„Брилянтно изигран и режисиран, „След лова“ е нещо рядко срещано в съвременното кино: сложен, зрял филм с много послания, който в същото време е и дълбоко удовлетворяващо забавление“, пояснява Лим в изявление.

Гуаданино ще се завърне на фестивала, който миналата година представи неговата адаптация на Уилям С. Бъроуз „Сбъркан“ (Queer), а през 2017 г. селектира филма му „Призови ме с твоето име“ (Call Me by Your Name).

„Винаги съм смятал Нюйоркския филмов фестивал за арбитър на световното кино“, каза Гуаданино. „От над 60 години това е фестивал, който кара публиката да отвори ума и сърцето си за най-смелите и завладяващи световни филми както на утвърдени, така и на новоизгряващи режисьори.“

Нюйоркският филмов фестивал ще се проведе от 26 септември до 13 октомври, уточнява Асошиейтед прес.