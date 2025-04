Белгийският танцов пърформанс Everything Brings Us Back To The Body гостува в „Топлоцентрала“

Белгийският танцов пърформанс Everything Brings Us Back To The Body гостува тази вечер в „Топлоцентрала“, съобщават от културния център. Хореографът Ехсан Хемат представя дует между човешкото тяло и месингов лист.

През април "Топлоцентрала" е домакин на отличени български спектакли и световни премиери, като акцентът сред тях е Everything Brings Us Back To The Body.

На 27 април ще гостува „До Грами и назад“ – интерактивен танцов пърформанс на Иво Димчев, изследващ въздействието на амбициозните цели върху творческите решения на артистите. Същата вечер е спектакълът „Слънчев бряг“ – разказ за прикриваните и до днес престъпления на комунистическия режим. Стремежът на спектакъла е да запази жива паметта за миналото, за да не повторим грешките му.

На 1 април беше представен спектакълът носител на „Икар“ – XXL. На 9 април гостува DragON forever - последната част от хореографската трилогия „ДрагОн“, която включва принципите на драг сцената и лип-синк хореографията. Триото Александър Георгиев, Жана Пенчева и Дарио Барето Дамас (Steam Room) изследват връзката между танца и лип-синк практиката. Същата вечер бешe представен и моноспектакълът „Дневник на войната“.

На 10 април беше премиерата на „Космосът на чудесата“. На 11 април триото The Lefties представи своя нов албум „Фокус“.

/ДД