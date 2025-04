Американският рапър ГолдЛинк ще има концерт в София през октомври

Американският рапър и музикален визионер ГолдЛинк (GoldLink) ще има концерт на 30 октомври в София, в клуб Fomo, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им турнето на артиста през 2025 г. започва през септември и минава през големите фестивали и култови клубни сцени в Европа и САЩ, а на финалната права и българската публика ще има шанса да изпита в реално време неговия футуристичен вайб.

Д'Антъни Уилям Карлос, както и истинското му име, е роден в предградията на Вашингтон. Определя музиката си от хип-хоп, хаус, електронна музика и ар ен би като future bounce.​ С дебютния си микстейп The God Complex (2014) той привлича вниманието на критиката, а с And After That, We Didn’t Talk (2015) и албума At What Cost (2017), който включва и номинираният му за „Грами“ хит Crew, се утвърждава като един от най-свежите гласове на своето поколение.

През 2019 г. издава албума Diaspora, който съчетава афробийт, боса нова, реге и ар ен би, като включва съвместни проекти с артисти като Тайлър Дъ Криейтър, Калид, Уизкид и Биби Бурели. Diaspora е отражение на глобалната идентичност на чернокожите и културната връзка между различните общности по света, посочва критиката. ​