Кендрик Ламар и Сиза запазват челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Рапърът Кендрик Ламар и певицата Сиза отново са на челна позиция в класацията за сингли "Хот 100" на "Билборд", съобщи сайтът на изданието.

Двамата изпълнители запазват първенството си за осма последователна седмица с парчето Luther, чието заглавие отдава почит към покойната легенда на ритъм енд блуса Лутър Вандрос.

С Luther Кендрик Ламар оглавява чарта за сингли за шести път, а Сиза - за трети.

Рапърът Дрейк, който миналата седмица беше на трето място, се е изкачил до втората позиция със сингъла Nokia.

Третото място заемат Лейди Гага и Бруно Марс с хитовото си парче Die With a Smile, с което прекараха пет непоследователни седмици начело.

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли се допълва от БигЕкстаПлъг с All the Way в сътрудничество с Бейли Цимерман и Чапъл Роан с Pink Pony Club.

В Топ 10 на класацията за сингли Хот 100 на "Билборд" намират място още Шабузи с A Bar Song (Tipsy), Алекс Уорън с Ordinary, Теди Суимс с Lose Control, Морган Уолън с I'm the Problem и Бенсън Буун с Beautiful Things.

По-рано Шабузи прекара рекордните 19 седмици на върха в чарта с A Bar Song (Tipsy).