Китаристът на Стинг – Доминик Милър, включи София в тазгодишното си турне

Доминик Милър включи София в тазгодишното си турне, съобщават от Sofia Live Club, домакин на събитието – на 8 май. Китаристът пристига със своя състав – Зив Равиц (барабани), Джейсън Ребело (пиано) и Никола Физман (бас).

„След няколко впечатляващи концерта пред българската публика, именно в клуба, в който започна музикалното му пътешествие у нас, Милър ще зарадва публиката с песни от последния си албум Vagabond, най-доброто от собственото си творчество, подбрани кавъри и незабравими композиции от съвместната му работа със Стинг“, коментират организаторите.

По думите им, освен, че е неизменна част от бандата на Стинг вече повече от три десетилетия, Доминик Милър има и успешна солова кариера с 12 издадени албума. Роден в Буенос Айрес, в семейство с американски и ирландски корени, той завършва музикалните училища Berklee College of Music в Бостън и Guildhall School of Music в Лондон. Неговият талант го превръща в един от най-търсените китаристи в света, а сред артистите, с които е работил, са Фил Колинс, The Chieftains, Кейти Мелуа, Брайън Адамс, Питър Гейбриъл и Тина Търнър.

Като съавтор на хитовете Shape Of My Heart и La Belle Dame sans regrets, Милър оставя силен отпечатък върху някои от най-емблематичните песни на Стинг, посочва критикита. Vagabond е записан в Южна Франция със Зив Равиц, Никола Физман и Якоб Карлсон (пиано). В този проект Доминик Милър вплита джаз, поп, акустик фолк, съвременна класическа музика и латино влияния.