Софийската градска художествена галерия организира днес лекция на тема „Текла Алексиева. Омагьосване на ежедневието“

Лекция на тема „Текла Алексиева. Омагьосване на ежедневието“ ще се проведе днес в Софийската градска художествена галерия. Тя ще бъде водена от изкуствоведа Десислава Димова, съобщават организаторите.

Събитието е в рамките на изложбата „Текла Алексиева. Енциклопедия на необозримото“ .

„Какво точно прави днешните домове толкова различни, толкова привлекателни?“ е заглавието на това, което се счита за едно от първите произведения на поп арта – колажът на английския художник Ричард Хамилтън, създаден през 1956 г. Произведенията на Текла Алексиева сякаш задават именно този въпрос – какво прави днешният момент толкова различен, толкова привлекателен? Въпреки, че това „днес“ е запечатано в миналото на всяко едно от произведенията на художничката, то продължава да хвърля мост към настоящето на всяко следващо поколение. Кое е това, което прави изкуството на Текла толкова различно и толкова привлекателно именно в настоящия момент, е въпросът, на който ще се опита да отговори лекцията“, казват от екипа.

По думите им статутът на жената художник, екологията на мисленето на субект-обект и интересът към предметния свят като форма на „приложна“ мисъл са само някои от темите, които творчеството на Текла Алексиева отваря към съвременния зрител.

Десислава Димова е изкуствовед и куратор. Завършила е изкуствознание в Художествената академия в София и философия в Центъра за изследвания на модерна европейска философия (CRMEP), Лондон. Като историк на изкуството е част изследователския проект по сравнително изкуствознание Confrontations, Sessions in East European Art History, организиран от The Post-Socialist Art Centre (PACT), Institute of Advanced Studies, UCL, Лондон (2019-2022). Съосновател е на фондация „Изкуство, дела и документи“, с която организира и курира в екип изложбите Sofia Art Projects. Куратор е на Circus of Truth - колаборация между шест международни художници за Bozar, Брюксел (2017-2019). Автор е на множество текстове за съвременно изкуство в различни жанрове, между които и романа „Портрет на художника като млада“ (2009, „Развитие“).

