Рапърът Ръс ще има концерт в София

Мултиплатиненият рапър, текстописец и продуцент Ръс (Russ) изнася концерт в София днес, 10 декември, в зала 3 на НДК , съобщават организаторите от Fest Team.

С над 10 години активно творчество зад гърба си, той е създател на каталог от музика с над 22 милиарда стрийма и над 25 милиона продадени сингъла по цял свят. Ръс е живото доказателство, че успехът е възможен и без подкрепата на големи музикални лейбъли. Вписан в класацията на Forbes – 30 Under 30 (2019), изпълнителят разпродава концерти в най-големите зали по света и се радва на една от най-лоялните фен бази в музикалната индустрия. Неговото мото е: „Вярвай в себе си безусловно и работи неуморно.“

Ръс изненадва с уникален подход към музиката – той издава нови сингли на всеки няколко седмици и самостоятелно продуцира цялото си творчество. Албумът му There’s Really A Wolf (2017) е удостоен със статут на двойно платинен от RIAA (Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка, Recording Industry Association of America, RIAA) и прекарва 84 седмици в класацията Billboard 200 с хитове като What They Want и Losin’ Control.

През 2022 г. Ръс основава собствения си независим лейбъл DIEMON (акроним от Do It Everyday Music Or Nothing), а миналото лято издаде албума Santiago, който изследва пътя му към одобрението към себе си, намирането на себестойност и преодоляването на нуждата от одобрението на околните. За да доближи феновете си до света на Santiago, артистът организира поп-ъп събития в САЩ и издава късометражен филм със същото име, който се излъчва в 88 кина в САЩ и във Великобритания. Последният му засега сингъл е In The Dirt.

