Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ е събитие с национална стойност, каза пред БТА неговият директор Татяна Илиева

Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ не е просто регионално събитие в курортен комплекс Боровец – неговата стойност е национална и той заслужено присъства в културния календар на Република България. Това заяви в интервю за БТА Татяна Илиева, директор на фестивала, посветен на д-р Емил Илиев. Музикалният форум бе закрит снощи, след шест дни, изпълнени с музика и емоции в най-стария зимен курорт у нас – Боровец.

На въпрос как оценява тазгодишното издание на фестивала, Илиева отговори, че ще бъде нескромно от нейна страна да дава оценка, но добави, че по аплодисментите и усмивките по лицата на публиката, и мнението на изпълнителите, фестивалът е бил успешен и много положителен.

Татяна Илиева каза, във всеки един от дните е имало неща, които са я трогнали, но по-различното тази година е, че е поставен акцент върху българските изпълнители. По думите на директора е било крайно време български музикален форум да даде приоритет на българските музиканти, които по нищо не отстъпват на международните изпълнители. „Всички те са на толкова високо ниво, че на хора, които идват за първи път на фестивала, им се струват, че са чужденци“, добави тя.

„Още когато се подготвяме за пътуването си до Боровец, ние всички много се вълнувахме. Два пъти по-голямо е вълнението в последната фестивална вечер, защото знаем, че нашият музикален празник, за съжаление, приключва, а всички все още ни държат прекрасните емоции“, сподели Илиева.

На въпрос коя група или изпълнител са я впечатлили най-силно, тя посочи, че всички участници са оставили траен отпечатък у нея. Все пак сподели, че е била особено трогната от изпълнението на група „Зона Це“, по време на чийто концерт завалял дъжд — ту спиращ, ту отново изливащ се. Въпреки капризите на времето, музикантите не се притеснили, а дъждът дори ги вдъхновил да свирят с още по-голяма страст и отдаденост.

„Нещо, което много ме впечатли беше изпълнението на „КласикАрт“ и солистката Вероника Тодорова, заради които публиката става три пъти на крака и не искаше да пусне тези музиканти от сцената“, добави тя. Според Илиева да интерпретираш в джаз вариант класически музикални произведения е много трудно, защото членовете на „КласикАрт“ всъщност са класически музиканти и това е тяхната основна работа.

Директорът на фестивала сподели, че е научила много уроци, но най-важният сред тях е необходимостта да бъдем борбени, да вървим напред, да усъвършенстваме това, с което сме се захванали, да се учим от грешките си и преди всичко – да останем силни.

Тя допълни, че екипът на музикалния форум вече е набелязал част от участниците за следващото издание, сред които отново ще има световноизвестни изпълнители.

Тазгодишното издание бе откритo на 1 август със своя химн, а присъстващите станаха на крака в памет на създателя му – доктор Емил Илиев. Официалното откриване направиха директорът на фестивала д-р Татяна Илиева, министърът на културата Мариан Бачев, кметът на община Самоков Ангел Джоргов, генералните директори на БТА и БНР – Кирил Вълчев и Милен Митев, и областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска.

Българската телеграфна агенция е медиен партньор на Международния джаз фестивал "Д-р Емил Илиев" в курортен комплкес Боровец от първото му издание през 2022 година.