Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ е събитие с национална стойност, каза пред БТА неговият директор Татяна Илиева

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Директорът на Международния джаз фестивал "Д-р Емил Илиев" Татяна Илиева. Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (архив)
Боровец,  
07.08.2025 14:30
 (БТА)

Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ не е просто регионално събитие в курортен комплекс Боровец – неговата стойност е национална и той заслужено присъства в културния календар на Република България. Това заяви в интервю за БТА Татяна Илиева, директор на фестивала, посветен на д-р Емил Илиев. Музикалният форум бе закрит снощи, след шест дни, изпълнени с музика и емоции в най-стария зимен курорт у нас – Боровец.

На въпрос как оценява тазгодишното издание на фестивала, Илиева отговори, че ще бъде нескромно от нейна страна да дава оценка, но добави, че по аплодисментите и усмивките по лицата на публиката, и мнението на изпълнителите, фестивалът е бил успешен и много положителен.

Татяна Илиева каза, във всеки един от дните е имало неща, които са я трогнали, но по-различното тази година е, че е поставен акцент върху българските изпълнители. По думите на директора е било крайно време български музикален форум да даде приоритет на българските музиканти, които по нищо не отстъпват на международните изпълнители. „Всички те са на толкова високо ниво, че на хора, които идват за първи път на фестивала, им се струват, че са чужденци“, добави тя. 

„Още когато се подготвяме за пътуването си до Боровец, ние всички много се вълнувахме. Два пъти по-голямо е вълнението в последната фестивална вечер, защото знаем, че нашият музикален празник, за съжаление, приключва, а всички все още ни държат прекрасните емоции“, сподели Илиева. 

На въпрос коя група или изпълнител са я впечатлили най-силно, тя посочи, че всички участници са оставили траен отпечатък у нея. Все пак сподели, че е била особено трогната от изпълнението на група „Зона Це“, по време на чийто концерт завалял дъжд — ту спиращ, ту отново изливащ се. Въпреки капризите на времето, музикантите не се притеснили, а дъждът дори ги вдъхновил да свирят с още по-голяма страст и отдаденост.

„Нещо, което много ме впечатли беше изпълнението на „КласикАрт“ и солистката Вероника Тодорова, заради които публиката става три пъти на крака и не искаше да пусне тези музиканти от сцената“, добави тя. Според Илиева да интерпретираш в джаз вариант класически музикални произведения е много трудно, защото членовете на „КласикАрт“ всъщност са класически музиканти и това е тяхната основна работа. 

Директорът на фестивала сподели, че е научила много уроци, но най-важният сред тях е необходимостта да бъдем борбени, да вървим напред, да усъвършенстваме това, с което сме се захванали, да се учим от грешките си и преди всичко – да останем силни.

Тя допълни, че екипът на музикалния форум вече е набелязал част от участниците за следващото издание, сред които отново ще има световноизвестни изпълнители.

Тазгодишното издание бе откритo на 1 август със своя химн, а присъстващите станаха на крака в памет на създателя му – доктор Емил Илиев. Официалното откриване направиха директорът на фестивала д-р Татяна Илиева, министърът на културата Мариан Бачев, кметът на община Самоков Ангел Джоргов, генералните директори на БТА и БНР – Кирил Вълчев и Милен Митев, и областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска. 

Българската телеграфна агенция е медиен партньор на Международния джаз фестивал "Д-р Емил Илиев" в курортен комплкес Боровец от първото му издание през 2022 година. 

/ХК/

06.08.2025 17:48

Четири нови музикални пиеси ще представи формация „Миро Иванов квартет“ тази вечер на джаз фестивала в Боровец

Четири нови парчета и изцяло авторска музика ще представи музикалната формация „Миро Иванов Квартет“ тази вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“, който се провежда в курортен комплекс Боровец, каза китаристът в групата
06.08.2025 17:10

Българо-кубинската група „Лос Папис“ ще представи латиноамериканска музика тази вечер на джаз фестивала в Боровец

Българо-кубинската група „Лос Папис“ ще изпълни тази вечер на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ латиноамерикански произведения, включително кубински, порторикански и венецуелски, съобщи на пресконференция вокалистът Калин Вельов.
06.08.2025 16:10

Пилотът от Формула 3 Никола Цолов се срещна с почитатели в курортен комплекс Боровец

Автомобилният състезател Никола Цолов се срещна с почитатели в курортен комплекс Боровец. Срещата е част от съпътстващата програма на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“. Модератори на срещата бяха директорът на фестивала д-р Татяна Илиева
06.08.2025 10:41

„Миро Иванов квартет“ и българо-кубинската група „Лос Папис“ ще закрият днес Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец

В последната фестивална вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец на сцената ще се качат изпълнителите от „Миро Иванов Квартет“ и българо-кубинската група „Лос Папис“, съобщават от екипа на фестивала.  Членове на
06.08.2025 07:15

Архиерейска света литургия ще бъде отслужена в храм „Преображение Господне“ в Боровец и ще бъдат осветени нови иконописи

В храм „Преображение Господне“ в курортен комплекс Боровец ще бъде отслужена архиерейска света литургия от Мелнишкия епископ Герасим, секретар на Светия синод на Българската православна църква заедно с духовници от Самоковската духовна околия. Това
05.08.2025 22:29

Филмът „Балканска черна кутия“ бе прожектиран в Боровец като част от съпътстващата програма на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“

Филмът „Балканска черна кутия“ на режисьора и сценарист Цветан Драгнев бе прожектиран в една от залите на хотел „Рила“ в курортен комплекс Боровец. Модератор на събитието бе кинокритикът проф. Божидар Манов. Филмът е посветен на Никола Груев-Котарашки, архитект по професия и музикант по призвание. Прожекцията бе част от съпътстващата програма на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“.
05.08.2025 18:40

Никола Цолов: "Преминах през няколко спорта, докато намерих моя любим - автомобилния"

Преминах през няколко спорта докато намерих моя любим – автомобилния, каза по време на пресконференция в курортен комплекс Боровец автомобилният състезател Никола Цолов. Той е част от гостите от съпътстващата програма на Международния джаз фестивал
05.08.2025 18:17

Квартетът „Айрис Йенстер“ ще представи авторска музика тази вечер на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец

Квартет „Айрис Йенстер“ ще представи авторска музика тази вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец. Това казаха по време на пресконференция пред медиите изпълнителите от групата. Уточнено бе, че квартетът не се
05.08.2025 08:23

Квартет „Димитър Льолев“ излиза тази вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец

Тази вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в курортен комплекс Боровец ще се качи квартет „Димитър Льолев“, съобщават от екипа на форума. Групата е съставена от Айрис Йенстер (вокал), Роб Елфринк (китара), Димитър Льолев (саксофон) и Борислав Петров (ударни инструменти).
04.08.2025 19:11

Два филма, посветени на джазмена Милчо Левиев, бяха прожектирани в съпътстващата програма на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“

Два филма – „Живот в 33/16“ и „Само джаз“ – бяха прожектирани в хотел „Рила“ в курортен комплекс Боровец като част от съпътстващата програма на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“. И двата филма са посветени на джаза и на изключителния музикант и композитор Милчо Левиев. Модератор на събитието беше кинокритикът проф. Божидар Манов.
04.08.2025 18:34

На фестивала в Боровец „Триплет трио“ ще изпълни песни от предстоящия си албум, които съчетават български фолклор и джаз

Групата „Триплет трио“, която е в състав Александър Деянов-Скилър (бийтбокс), Атешхан Юсеинов (китара) и Радослав Славчев-Ривърмен (бас) ще представи песни от бъдещия си албум тази вечер по време на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“, който се провежда в курортен комплекс „Боровец". Това казаха по време на пресконференция тримата изпълнители и допълниха, че в изпълненията им има песни, които са съчетание от български фолклор и джаз.
04.08.2025 16:42

„Зона Це“ ще представи новия си албум тази вечер на джаз фестивала в Боровец

Групата „Зона Це“ ще представи тази вечер произведения от най-новия си албум на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец. Това съобщи барабанистът Стоян Янкулов-Стунджи по време на пресконференция в хотел „Рила“.
04.08.2025 10:00

Четвъртата вечер от джаз фестивала в Боровец ще бъде с българска музика

Тази вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в курортен комплекс Боровец ще се качи „Триплет трио“ и музикантите от групата „Зона Це“, съобщават от екипа на фестивала.  През днешния ден ще има и съпътстваща програма. Ще
03.08.2025 19:40

Триото „Силк § Сенд“ ще изпълни песен, базирана на български ритми по време на джаз фестивала в Боровец

Френското трио „Силк § Сенд“ ще завърши тази вечер своя концерт с песента „Коприна и пясък“, както се казва и групата. Песента е базирана на български ритми, каза музикантът Нгеун Ле от групата по време на пресконференция в хотел „Рила“ в курортен комплекс Боровец.
03.08.2025 19:00

Джазът има много направления и може да докосне почти всеки човек, каза джаз певицата Кристина Кирова

Джазът има много направления и той може да те докосне. Той помага на хората и особено на децата да се развиват и да усъвършенстват мозъка. Джазът развива умението да се зарадваш на живота от една друга перспектива и подобрява комуникационните
03.08.2025 17:44

Един музикант трябва да бъде много искрен и отворен със своята публика, за да има какво да разкаже, каза солистът Вероника Тодорова

Един музикант трябва да бъде много искрен и отворен със своята публика, за да има какво да разкаже и да е готов да разкрие душата си. Това каза солистката Вероника Тодорова по време на пресконференция в хотел „Рила“ в курортен комплекс Боровец. Тя ще се качи на сцената тази вечер на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ заедно с музикантите от ансамбъла „КласикАрт“.
03.08.2025 06:00

Вероника Тодорова, „КласикАрт“ и „Нгуен Ле Силк & Сенд Трио“ ще се качат на сцената в третата вечер на джаз фестивала в Боровец

В третата фестивална вечер от Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в курортен комплекс Боровец на сцената ще се качат Вероника Тодорова, „КласикАрт“ изпълнителите от групата „Нгуен Ле Силк & Сенд Трио“, съобщават организаторите.  През
02.08.2025 16:03

Шведската група „Дърти Луупс“ ще предложи изненади на публиката в Боровец по време джаз фестивала, каза басистът Хенрик Линдер

Тази вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец ще се качи шведската група „Дърти Луупс“. Те ще започнат в 20:00 часа. Това е желание на изпълнителите, защото носят със себе си много светлинни ефекти.  Басистът на
02.08.2025 15:20

В Самоков бяха представени книгите на Владимир Николов и Виолета Цветкова - „Високо“ и „45 срещи насаме с незабравимите“

В Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ в Самоков бяха представени двете книги – „Високо“ на волейболиста Владимир Николов и на журналистиката Виолета Цветкова – „45 срещи насаме с незабравимите“. Събитието бе открито от директора на
02.08.2025 11:15

Когато пея, близките ми настръхват и се разплакват, каза осемгодишната Даная Александрова пред БТА

В блиц интервю за БТА осемгодишната Даная Александрова разказа как е започнала да се занимава с музика и какво най-много обича да изпълнява. Тя и Орлин Павлов откриха четвъртото издание на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в курортен
02.08.2025 07:30

Владимир Николов и Виолета Цветкова ще се срещнат с читатели в Художествената галерия „Проф. Васил Захариев“ в Самоков

Волейболистът Владимир Николов ще представи автобиографичната си книга „Високо“, написана в съавторство с журналистката Виолета Цветкова, която също ще представи и своята книга „45 срещи насаме с незабравимите“. Това съобщават от екипа на Международния джаз фестивал "Д-р Емил Илиев", който се провежда в курортен комплекс Боровец. Културното събитие ще се състои в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ и е част от съпътстващата програма на джаз фестивала. Срещата ще започне в 11:30 часа. Модератор ще бъде Златна Костова. 
01.08.2025 22:02

Изложба на самоковския художник Георги Георгиев бе открита в Боровец

Самоковският художник Георги Георгиев подреди изложба в хотел „Рила“ в курортен комплекс Боровец. Тя е част от съпътстващата програма ма Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“, който започна тази вечер в най-стария зимен курорт в България.
01.08.2025 20:29

Международният джаз фестивал в Боровец бе открит с връчване на награди от министъра на културата Мариан Бачев

Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в курортен комплекс бе открит със своя химн, а присъстващите станаха на крака в памет на създателя му – доктор Емил Илиев. Официалното откриване направиха директорът на фестивала д-р Татяна Илиева, министърът на културата Мариан Бачев, кметът на община Самоков Ангел Джоргов, генералните директори на БТА и БНР – Кирил Вълчев и Милен Митев, и областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска.
01.08.2025 18:20

Много обичам да се впускам в джаза, защото в него има свобода, каза Орлин Павлов в Боровец

Много обичам да се впускам в джаза, защото в него има свобода, каза гост-солистът Орлин Павлов по време на пресконференция в хотел „Рила“ в курортен комплекс Боровец. Той ще открие четвъртото издание на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в
01.08.2025 08:00

Биг бендът на БНР, Орлин Павлов и осемгодишната Даная Александрова откриват Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец

Тази вечер в курортен комплекс Боровец започва Международният джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в курортен комплекс Боровец. Той ще се състои за четвърта поредна година в най-стария зимен курорт у нас от 1 до 6 август. Първи на сцената ще се качат

