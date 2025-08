Квартет „Димитър Льолев“ излиза тази вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в Боровец

Тази вечер на сцената на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ в курортен комплекс Боровец ще се качи квартет „Димитър Льолев“, съобщават от екипа на форума. Групата е съставена от Айрис Йенстер (вокал), Роб Елфринк (китара), Димитър Льолев (саксофон) и Борислав Петров (ударни инструменти).

След концерта ще бъде прожектиран и филмът „Балканска черна кутия“, излязъл миналата година. Режисьор и сценарист е Цветан Драгнев. Саксофонистът Димитър Льолев ще модерира дискусията за филма заедно с кинокритика проф. Божидар Манов.

Димитър Льолев започва да учи музика на петгодишна възраст, а саксофон – на шестнадесет. Завършва музикалното училище и Музикалната академия в Пловдив със специалности пиано и фагот. През 2000 г. става член на младата фолк-фюжън група „Брейнсторм“. Две години по-късно е приет в консерваторията „Принс Клаус“ в Грьонинген, Нидерландия, където завършва програмата “New York Comes to Groningen” под ръководството на американски и нидерландски джаз педагози. През последните две десетилетия се установява в България и изгражда успешна звукозаписна и концертна кариера с едни от най-известните български и редица чуждестранни музиканти. От 2012 г. е оркестрант в биг бенда на Българското национално радио.

Борислав Петров е барабанист и композитор с 30-годишен професионален опит. Получава музикалното си образование в Нидерландия, завършвайки американската джаз програма “New York Comes to Groningen” и обучавайки се при джаз барабаниста Ралф Питърсън. Наред с многобройните си сценични изяви, участия в международни проекти и групи, както и дискография от над 30 албума, Петров активно се занимава с преподавателска и изследователска дейност. От 2020 г. е докторант по етномузикология в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Той е автор и създател на концертните презентации за историята на джаза Jazztory (Джаз портрет) и на видео поредиците Folk Drummers of Bulgaria, посветени на значими барабанисти и перкусионисти от фолклорната и съвременната ромска музикална сцена у нас.

Димитър Льолев и Борислав Петров ще представят пред българската публика двама млади музиканти – Айрис Дженстър (вокал) и Роб Елфринк (китара).

Айрис Дженстър е родена и израснала в Калифорния, САЩ. Живее в Нидерландия от дванадесетгодишна възраст и съчетава в себе си неповторима комбинация от културни влияния. Със своите калифорнийски корени и страст към музиката, тя впечатлява и докосва публиката по уникален и въздействащ начин.

Роб Елфринк е китарист и възпитаник на консерваторията „Принс Клаус“ в Грьонинген, Нидерландия. Композира авторски пиеси в стил джаз, поп джаз и латино джаз, както и песни за китара и глас. Свири на специално адаптирана седемструнна китара и използва уникална техника, вдъхновена от американския китарист Тък Андрес (Tuck Andress) от световноизвестното дуо Tuck & Patti.

През изминалата вечер на сцената на джаз фестивала в Боровец се качиха изпълнителите от „Троплет Трио“ и „Зона Це“. По време на концерта заваля и дъжд, който не успя да уплаши джазмените.