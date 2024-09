Защо братята Ноел и Лиъм Галахър решиха да възродят "Оейзис"?

"Оейзис" истерия завладя света, след като братята Ноел и Лиъм Галахър обявиха, че се събират за серия от концерти през 2025 г.

Двамата отново ще имат съвместни сценични изяви след сериозния разрив, довел и до разпадането на британската група през 2009 г. Тогава, малко преди концерт в Париж, китаристът и основен автор на песни Ноел обяви, че не може повече да работи с брат си. Шоуто не се състоя, а от "Оейзис" обявиха, че спират да съществуват.

Почитателите на музиката на братята Галахър от доста време се надяват, че групата, сформирана първоначално през 1991 г., ще се събере отново, особено след като в последните години има индикации, че отношенията между Лиъм и Ноел се затоплят.

На 27 август т.г., точно в 8 часа сутринта британско време, беше съобщено, че те ще се качат заедно на сцената през лятото догодина за първи път от 16 години, като засега са предвидени изяви в Кардиф, Манчестър, Лондон, Единбург и Дъблин. Групата ще възкръсне с първия си концерт в Кардиф, Уелс, на 4 юли 2025 г.

Защо точно сега Ноел и Лиъм Галахър решиха да възобновят "Оейзис"? Този август се навършиха 30 години от издаването дебютния им албум Definitely, Maybe, а през 2025 г. същия юбилей има и (What's the Story) Morning Glory?, който включва големия хит Wonderwall. Това, със сигурност, може да сред мотивите на Галахър да се завърнат на сцената в комбинация с очакванията за сериозни финансови постъпления от възобновените изяви на "Оейзис".

Изчисления на експерти от Бирмингамския университет показват, че първите концерти на завърналата се банда могат да донесат около 400 милиона британски лири от продажба на билети и други допълнителни приходи, отбелязва Би Би Си. Данните сочат, че сметката на всеки от братята Галахър ще набъбне с поне по около 50-60 милиона британски лири в резултат на възраждането на "Оейзис".

Според журналиста от "Сънди таймс" Джонатан Дийн е трудно да се оценят приходите, докато не се разбере пълният обхват на концертите. "Турнето засега не отива по-далеч от Англия, Уелс, Шотландия и Ирландия…Не стига до останалата част на Европа, до Америка и затова мисля, че всякакви приходи са напълно във въздуха, докато не разберем докъде ще отиде тази обиколка", отбелязва той.

Групата вече обяви допълнителни дати за концерти във Великобритания заради големия интерес на фенове, които ще могат да участват в специална лотария за закупуването на билети. Не е изключено да бъде обявени и още дати, смятат запознати с музикалния бранш на Острова.

С пускането на билетите за изявите на "Оейзис" настъпи истинска истерия - фенове чакаха дълги часове на виртуални опашки, като междувременно разбраха, че цените им сериозно са се повишили като част от схемата за т.нар. динамично ценообразуване. Оказа се, че стандартните билети в мрежата на Ticketmaster скочиха повече от два пъти - от 148 на 355 британски лири. Британските власти започнаха проверки.

Търсенето на албумите на "Оейзис" също се увеличи многократно. Дебютният Definitely, Maybe се завърна на върха на британската класация 30 години след издаването си. От компанията, която съставя чарта, заявиха, че интересът е довел до "408% ръст на седмична база", а продукцията на "Оейзис" оглавява подреждането за издадени на винил албуми, като повече от половината от седмичния резултат е заради продажбата на музиката им на този носител, отбелязва Ройтерс.

Групата заема също трето и четвърто място в тазседмичната британска класация за албуми с компилацията Time Flies... (1994-2009) и с (What's The Story) Morning Glory?", издаден през октомври 1995 г.

Братята Галахър сякаш не искат да лежат само на стари лаври - Лиъм отговори на фен в социалната мрежа "Екс", че "нов албум е сигурен", съобщи британското издание "Индипендънт". Той намекна, че новата музика, направена заедно с Ноел, вече е готова. От "Оейзис", чийто последен студиен албум Dig Out Your Soul излезе през 2008 г., не са потвърдили официално за нова продукция, отбелязва "Индипендънт".

Примирието на братята Галахър след години на ожесточени нападки напомня събирането на групата "Секс пистълс" през 1996 г., отбелязва Би Би Си. Тогава фронтменът Джон Лайдън призна, че макар членовете на бандата все още да се мразят, са "намерили обща кауза и това са вашите пари".

Според Робин Мъри, музикален редактор на списание Clash, моментът за възраждането на "Оейзис" е "напълно естествен", тъй като Лиъм и Ноел наскоро са приключили свои солови музикални ангажименти.