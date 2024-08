Филми на Педро Алмодовар, Шон Бейкър и Мати Диоп ще бъдат показани на кинофестивала в Ню Йорк

Нюйоркският кинофестивал представи основната програма на 62-рото си издание, в която са включени спечелилият наградата "Златна палма" в Кан "Анора" на режисьора Шон Бейкър, The Room Next Door на Педро Алмодовар и "Дахомей" на Мати Диоп, отличен на "Берлинале", предаде Асошиейтед прес.



Тридесет и три филма са включени в ежегодния форум, като тази година има сериозно международно участие - продукции от 24 държави, сред които 19 режисьори, които дебютират в най-престижната секция.

Фестивалът, както вече беше обявено, ще започне на 27 септемри с прожекция на Nickel Boys на режисьора Рамел Рос. Филмът е адаптация на романа "Момчетата от "Никел" на Колсън Уайтхед, отличен с награда "Пулицър" през 2019 г.

Алмодовар, който за 15-и път ще се включи в основната програма на фестивала в Ню Йорк, ще представи The Room Next Door с Джулиан Мур и Тилда Суинтън в главните роли.

Филмът Blitz на Стив Маккуин за бомбардировките на Лондон през Втората световна война ще закрие фестивала.

Редица носители на награди от фестивала в Кан през май ще имат своята премиера в САЩ или Северна Америка. Заедно с "Анора" това са: "Голямата обиколка" (Grand tour) на португалеца Мигел Гомеш, носител на наградата за най-добър режисьор в Кан; "Всичко, което си представяме като светлина" (All we imagine as light) на индийката Паял Кападия, носител на Голямата награда; On Becoming a Guinea Fowl на родената в Замбия Рунгано Ньони, отличен от "Особен поглед"; и "Семената на дивата смокиня" на иранския режисьор дисидент Мохамед Расулоф, който избяга от родината си, за да представи филма си.

"Амбицията на фестивала е да отразява състоянието на киното през дадена година, което често означава да показва и състоянието на света", казва в разпространено изявление Денис Лим, артистичен директор на фестивала.

"Най-забележителното във филмите от основната програма - и в другите секции, които ще обявим през следващите седмици - е степента, в която подчертават връзката на киното с реалността", допълва Лим, цитиран от Асошиейтед прес.

Нюйоркският кинофестивал ще продължи до 14 октомври.