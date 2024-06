„Шопенови концерти“ представя лауреати на международни и национални конкурси

Kонцерт на Марина Мравова и Йоанна-Лора Василева ще има в рамките на цикъла „Шопенови концерти“, който представя лауреати на международни и национални конкурси. Събитието е на 12 юни, съобщават от Полския институт, негов домакин и организатор.

Двете пианистки са абитуриентки от класа на Антонина Бонева. В програмата ще звучат творби на Лудвиг ван Бетовен и Цезар Франк.

Марина Мравова е родена през 2005 г. Започва да свири на пиано на четири години, а от 2016 г. е ученичка в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, в класа по пиано на Антонина Бонева. От учебната 2021/22 година е приета за студент в академията Talent Music Masters в Бреша, Италия, където учи при проф. Андреас Фрьолих.

Лауреат е на национални и международни конкурси по пиано и сред наградите ѝ са първа абсолютна награда на 22-ия международен конкурс Euterpe в Италия, първа награда и златен медал в най-високата категория – Diploma на конкурса LYPCO (London Youth Piano Competition), първи награди на конкурсите Grand Prize Virtuozo в Амстердам, Лондон, Виена и Залцбург и много други.

Участвала е в майсторските класове на проф. Дмитри Алексеев, проф. Паскал Немировски, проф. Дина Йоффе, проф. Катажина Попова- Зидрон, проф. Людмил Ангелов, Георги Черкин.

През 2022 г., заедно с още петима възпитаници на Антонина Бонева, записва двоен интегрален албум „Да израснеш с Рахманинов“, представен с концерт на фестивала Аполония, както и в камерна зала „България“ и в Държавна опера - Стара Загора.

Йоана-Лора Василева е стипендиант на фондацията „Петко Стайнов“, която подкрепя ученици и студенти с нарушено зрение и с изявена дарба и отлични постижения в музикалното изкуство. Носител е на награди от конкурсите Great Composers Competitions – седем втори награди Best Mozart, Best Rachmaninoff, Best Bach, Best Chopin, Best Debussy, Best Beethoven, и Best Brahms, първа награда на Международния конкурс за млади пианисти в Гевгелия, Северна Македония, първа награда на Международния конкурс за млади пианисти в Сърбия. Пише музика за детски песни и за музикални произведения, пресъздаващи съдържанието на известни приказки, детски повести и романи.

/ДД