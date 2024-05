Шведската група Amon Amarth е третият хедлайнер на Hills of Rock, съобщават от Fest Team.

Combichrist и Frail Body допълват финалната програма на основната сцена на рок фестивала в Пловдив

Основани в Швеция през 90-те, за три десетилетия Amon Amarth създават дискография от песни с магически образи от историята, фолклора и културата на викингите. Групата е сред най-обичаните метъл изпълнителни в цял свят, включително и у нас. Има дванадесет албума и хиляди концерти зад гърба си. Оглавявали са едни от най-мащабните музикални фестивали по света.

Combichrist е норвежко-американска агротек формация, посветена на хардкора и техно метъла. Музикантите предстаят у нас актуалното си EP, излязло този март, наречено „Violence Solves Everything Part II”. Американците Frail Body са определяни като лидери на съвременния screamo жанр.

Както писа БТА, Hills of Rock продължава на 25, 26 и 27 юли. В първия ден са Me & My Devil, Loathe, Spiritbox, Skindred и КoЯn, на 26 юли – Frail Body, Ghøstkid, Baroness, Imminence и Bring Me The Horizon, на 27 юли – Massive Wagons, Combichrist, Pain, Suicidal Tendencies и Amon Amarth.

Fest Team и техните партньори от Joker Media Rental информират, че в България вече е налична единствената за цяла Югоизточна Европа професионална сцена с 680 квадратни метра обща площ, обща широчина от 34 метра, дълбочина 20 метра и височина на покрива от почти 20 метра.