Драмата "Непознати" доминира на Британските независими филмови награди

Драмата "Непознати" (All of Us Strangers) e големият победител на Британските независими филмови награди (BIFA), предаде Ройтерс.

"Непознати" спечели седем отличия, след които за най-добър независим британски филм и най-добър режисьор (Андрю Хей).

Актьори и създатели на някои от най-обсъжданите продукции тази година, сред които Джоди Комър и Селин Сонг, присъстваха на наградната церемония в Лондон.

Филмът "Непознати" по едноименния роман на Таичи Ямада е с участието на Андрю Скот, Пол Мескал, Клеър Фой, Джейми Бел и други.

"В центъра на тази история е заложена много смела идея: какво бихте казали на родителите си след смъртта им, което не сте успели да им кажете преди това. Историята е много красива и има метафизичен аспект, но също така е и просто за любовта. Това е филм за любовта и ние се гордеем с него", каза Скот за Ройтерс на червения килим.

Звездата от "Как да правим секс" Миа Маккена-Брус получи наградата за най-добро изпълнение в главна роля. Колегата й Шон Томас си подели приза за най-добро изпълнение в поддържаща роля с Пол Мескал.

"Не мога да повярвам. За мен е сбъдната мечта да бъда тук", сподели 26-годишната Маккена-Брус, приемайки отличието.

Актьорите Джордж Маккей и Нейтън Стюарт-Джарет взеха наградата за най-добро съвместно изпълнение на главна роля за "Жена" (Femme).

Отличеният със "Златна палма" на кинофестивала в Кан "Анатомия на едно падане" на френската режисьорка Жустин Трие беше обявен за най-добър международен независим филм.