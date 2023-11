Зара Макфарлън посвещава петия си албум на певицата Сара Вон

Британската соул и джаз певица Зара Макфарлън посвещава своя пети албум на Сара Вон. Това съобщи тя пред БТА. Британската соул и джаз певица Зара Макфарлън гостува със своето трио на есенния фестивал „Дни на джаза във Варна“ (Varna jazz days) в залата на читалище „Отец Паисий“ в града. В състава влизат Дешанел Гордън - клавишни и Джордж Бърд - барабани. Репертоарът на концерта им включваше песни от всичките четири авторски албума на изпълнителката, последният от които е силно повлиян от нейните ямайски корени и има електронно звучене.

В интервю за БТА тя каза, че е за втори път в България. На варненската фестивална сцена триото изпълни тринадесет композиции и два биса от всички четири албума на певицата. Единадесет от песните са авторски, някои са с музика и текст, писани от Макфарлън, други са готвени в сътрудничество с други музиканти, уточни тя. По думите й включването на двамата й колеги на синтезатор и барабани в програмата внася на живо нюанса от електронната музика, миксирана с джаз, от последния й четвърти албум.

Певицата изпълни във Варна и "много значещата" за нея песен „Broken water” от четвъртия й албум. По думите й той създава духовна връзка с родината на нейните родители Ямайка. Певицата разказа, че при подготовката му е посетила страната, за да се върне към корените си, да усети повече за своя произход и да предаде това усещане в музиката. „Аз съм от Ямайка, моите прадеди са били роби, и тази песен е за това преселване. Смисълът на заглавието е в прекъснатата кръвна връзка с рода, загубата на корените, липсата на познание откъде произхождаме“, обясни певицата.

Още една нейна песен третира тази тема и тя също бе представена на концерта във Варна - „Native nomad”. Родена съм във Великобритания, но исторически принадлежа към Ямайка, макар че не го усещам, каза Макфарлън и добави, че този албум като цяло е посветен на това какво е да бъдеш чернокож във Великобритания. „Това е изследване на моето минало, на нашата музика, която идва от фолклора и затова и композициите ми са базирани на това. Надявам се, че това се усеща в песните“, каза още певицата и композитор. Тя смята, че в Обединеното кралство е трудно да се прави авторска музика както навсякъде другаде по света, но посочи, че нейното семейство винаги я е подкрепяло, въпреки че не са музиканти.

Петият й албум, чийто стил Макфарлън определи като традиционен джаз, вече е записан и ще излезе догодина. С него тя иска да почете любимата си джаз певица Сара Вон по повод 100-годишнината от рождението й през 2024 г. Композициите в албума са нейни любими из репертоара на Вон, но интерпретирани в авторския й стил с по-електронно звучене, сподели тя.

Макфарлън възнамерява да представя музиката от петия си диск с биг бенд и със симфоничен оркестър. Плановете й са да има концерт в Люксембург с местната филхармония през месец май догодина.

Зара Макфарлън е родена в Лондон през 1983 г. Изучава музикален театър в училище BRIT, продължава образованието си в London College of Music и завършва магистърска програма "вокално джаз пеене" в Guildhall School of Music and Drama.

Продуцираният от нея първи минилабум пред 2010 г. привлича вниманието на Джил Петерсън (BBC Radio 1), който последствие издава следващите й албуми през лейбъла си Brownswood. С втория си албум „If You Knew Her“ (2014) вече е и текстописец и прожекторите на британската джаз сцена се насочват към нея. Следват награди "Най-добър джаз" на MOBO Awards (2014), Jazz FM "Вокалист на годината" (2015 и 2018), "Най-добър джаз изпълнител" на Urban Music Awards (2015). Има издадени четири албума. Звученето й е повлияно от реге, фолк и ню джаз стиловете. Работи с музиканти като Луи Вега, Грегъри Портър, Никола Конте, Шабака Хътчинс, „Езра Колектив“. Участва в много музикални фестивали по света.

Чест гост е в телевизионни предавания из цяла Европа, включително "Късно... с Джулс Холанд", а също и в радио предавания, като най-забележителни са участията й в шоуто на Джейми Кълъм по BBC Radio 2, съобщават организаторите на фестивала „Varna jazz days“.

Сара Лоис Вон е американска джаз певица. Тя е родена на 27 март 1924 г. в Нюарк. Започва музикалната си кариера през 1942 г., а в края на 40-те години вече е национална знаменитост. С характерния си глас през следващите години тя е сред водещите фигури в джаза.