Мадона откри турнето си след тежко заболяване

Мадона откри турнето си "Celebration" в Лондон в събота с представяне, което потвърди, че нейната енергия, чар и апетит към скандалното почти не са отслабнали след четирите десетилетия като суперзвезда на поп музиката и докосване до смъртта по-рано тази година, съобщи Ройтерс.

Шоуто с най-големите хитове на 65-годишната изпълнителка бе отложено от първоначалната си начална дата през юли, след като Мадона постъпи в интензивно отделение в болница за лечение на тежка бактериална инфекция.

"Наистина съм изключително изненадана, че стигнах дотук", каза Мадона на почитателите си в O2 Арена в Лондон. Тя каза, че преживява "луда година" и че нито тя, нито лекарите й са смятали, че ще оцелее. Но децата й я окуражавали и тя "трябвало да оцелее заради тях", съобщи Асошиейтед прес. Първият концерт от турнето на Мадона съвпадна с 27-ия рожден ден на дъщеря й Лурдес Леон, която излезе на сцената с майка си.

Облечена в корсет и с вериги, за да покаже освобождаването си, тя изпя "Into The Groove", преди проблем със звука, който я накара да припомни пред публиката ранните си сценични проблеми в Ню Йорк.

В Лондон певицата изпя 40 песни от цялата си кариера досега, сред които легендарните "Like a Prayer", "Holiday", "Vogue", "La Isla Bonita". Мадона говори от сцената и за разразяващата се война в Близкия изток. "Макар сърцата ни да са разбити, духът ни не бива да бъде прекършен", каза певицата и добави, че се надява "колективното съзнание да промени света и да донесе мир".

Северноамериканското турне на Мадона ще започне на 13 декември в Ню Йорк и ще продължи до 24 април идната година с концерт в столицата на Мексико.