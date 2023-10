Концерт на Ю Ту откри огромната зала „Сфиър“ в Лас Вегас със зашеметяващи визуални ефекти

Всичко започна като при типичен концерт на Ю Ту на открито: Два хеликоптера прелетяха през звездното небе, след което прожектори осветиха пустинята и фронтмена Боно, който, коленичил на земята, запя хита от 2004 г. „Vertigo“. И тогава изведнъж публиката остана зашеметена от буквалния взрив на визуалните ефекти, създадени от графики от пода до тавана около кръглата сцена на новата зала „Сфиър“ („Сфера”), която отвори врати в Лас Вегас за пръв път в петък вечер, съобщава Асошиейтед прес.

Легендарната рок група, която е носител на 22 награди „Грами“, свири два часа в огромното, модерно сферично помещение с кристално чист звук. През цялата вечер имаше изобилие от атрактивни визуални ефекти - включително изображения от калейдоскоп, горящо знаме и силуета на Лас Вегас, които отведоха повече от 18 000 фенове на епичното музикално пътешествие на Ю Ту.

„Каква фантастична сцена“, каза Боно, който беше придружен от китаристите Едж и Адам Клейтън и барабаниста Брам ван ден Берг, който замести титуляра Лари Мълън младши, претърпял наскоро операция на гърба. След това певецът се загледа в LED екрана с висока резолюция, който прожектираше по-голяма версия на самия него с няколко молещи се ръце на преден план.

Боно отдаде почит на Елвис Пресли, който бе основна фигура в шоубизнеса на Лас Вегас. Ю Ту са се подвизавали в Града на хазарта още през 1987 г., когато по време на турнето си заснеха клипа към песента „I Still Haven't Found What I'm Looking For“ на главната му улица.

„Вижте всички тези неща. ... Елвис определено не е напускал тази сграда“, продължи той, като добави: „Това е параклис на Елвис. Това е катедрала на Елвис“.

Ю Ту направиха присъствието си осезаемо в струващата 2,3 милиарда долара зала „Сфиър“, която е висока 111 метра и широка 157 метра. С превъзходни визуални ефекти, групата откри поредицата от 25 концерта с размах, изпълнявайки множество хитове, сред които „Mysterious Ways“, „Zoo Station“, „All I Want is You“, „Desire“ и новия сингъл „Atomic City“.

Сред публиката имаше много артисти и спортисти: Опра, Леброн Джеймс, Мат Деймън, Андре Агаси, Ава Дювърней, Джейсън Бейтман, Джон Хам, Брайън Кранстън, Арън Пол, Оскар де ла Оя, Хенрик Лундквист, Дипло, Дакота Фанинг, Орландо Блум и Марио Лопес.

След като приключи с кавъра на „Бийтълс" „Love Me Do“, Боно разпозна Пол Маккартни, който присъстваше в залата, с думите: „Мака е в къщата тази вечер“. Той също така похвали усилията на собственика на „Сфиър“ Джеймс Долан, който е осигурил шоуто на живо със 160 000 висококачествени високоговорителя и екрани с 260 милиона видеопиксела. Сферата е дело на Долан, председател и изпълнителен директор на „Медисън Скуеър Гардън“ и собственик на „Ню Йорк Никс“ и „Рейнджърс“. Навремето той скицира първия чертеж на залата върху тефтер.

Фронтменът на Ю Ту посочи към публиката и поздрави поименно Д-р Дре, Снуп Дог и Джими Ловайн. В един момент той се разчувства, когато посвети песен на семейството на покойния Джими Бъфет, което също присъстваше.

Когато Ю Ту приключиха шоуто, от тавана засия ярка светлина и огромният екран започна да се изпълва с изображения на птици, насекоми и влечуги над езеро. Групата закри първия си концерт в „Сфиър“ с песента „Beautiful Day“, която през 2001 г. спечели три награди „Грами“.