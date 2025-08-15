Общинският съвет в Омуртаг промени начина на трайно ползване на имоти частна общинска собственост в Долно Новково и Церовище

Общински съвет (ОбС) – Омуртаг даде съгласие за промяна начина на трайно ползване на имоти частна общинска собственост и за прокарване на кабелна линия. Решенията бяха взети на извънредно заседание днес, включващо две докладни записки.

По първа точка от дневния ред съветниците одобриха предложението на администрацията за промяна начина на трайно ползване на имоти частна общинска собственост в Долно Новково и Церовище. Имотите са отдадени под наем и се обработват като ниви, но в кадастралните карти на населените места са описани като лозя или овощни градини. Според постъпили искания от наемателите, съветниците решиха да бъде променен начинът им на трайно ползване, като същите следва да бъдат отразени по начина на ползването им, а именно като ниви.

С решението си ОбС – Омуртаг възлага на кмета на община Омуртаг Джунейт Йонузов да подаде заявление до Общинска служба „Земеделие“ - Омуртаг за промяна начина на трайно ползване на описаните в докладната имоти, както и да извърши всички необходими последващи действия и процедури по изпълнение на решението.

Общинският съвет одобри още Подробен устройствен план-Парцеларен план и План-схема на техническата инфраструктура в урбанизираната територия за строеж „Кабел 20 кV от подстанция „Омуртаг” в землището на град Омуртаг. С решението си съветниците се съгласиха да бъде учредено право за прокарване в полза на „Геосолар Омуртаг” ООД.