Графичната дизайнерка Марта Серда идва в София

Графичната дизайнерка, авторка на шрифтове и арт директорка Марта Серда гостува в София, за да разкаже пред българската публика за естетиката на разноликите си проекти, за подхода „проба-грешка", съществена част от творческия процес и за свързващата сила между различните дисциплини в дизайна. Поводът за нейното пристигане е участието й в поредицата „Мелба срещи“ днес на сцена Derida, казват организаторите на събитието.

„Балансирайки между догмата и свободата, практиката ми наподобява нещо като танц. Силно вярвам в интердисциплинарния подход към дизайна. В работата си винаги се фокусирам не върху разграниченията, а върху пресечните точки между типографията и илюстрацията, иначе считани за отделни дисциплини в дизайна“, казва Марта Серда.

Марта Серда е родена в Барселона през 1980 г., а през 2008 г. основава собствено дизайн студио. Оттогава до днес се посвещава на множество международни поръчки, като графичен дизайнер, илюстратор, арт директор и типограф. През годините Марта Серда получава международно признание в различни форуми за дизайн по света като Type Director's Club и Art Director's Club, където е отличена с наградата ADC Young Gun. Сред клиентите ѝ са брандове, издания и организации като The Guardian, Vanity Fair, Esquire, Die Zeit, Penguin Books, Coca Cola, Nike, Converse, Spotify, Netflix, Apple, Volkswagen, Toyota, Victoria's Secret, Panasonic, Deutsche Bank, Vogue, The New York Times. /ВСР