Джулия Дюкурно и Бри Ларсън са в журито на кинофестивала в Кан

Френската режисьорка Джулия Дюкурно, която е лауреат на "Златна палма" от 2021 г. за филма си "Титан", и актрисата Бри Ларсън, която има награда "Оскар" от 2016 г. за ролята си в "Стая", са в журито на 76-ото издание на международния кинофестивал в Кан, съобщи АФП, позовавайки се на организаторите.

Председател на журито е шведският режисьор Рубен Йостлунд, който беше обявен още на 28 февруари т.г.

В тазгодишното издание фестивалът в Кан иска да посрещне ново поколение артисти, които режисират, пишат сценарии, изявяват се като актьори и певци, се посочва в прессъобщение на организаторите.

В състава на журито има петима мъже и четири жени. Редом с председателя на журито, който е носител на две награди "Златна палма", филмите от конкурсната програма ще бъдат оценявани от мароканската режисьорка Мариам Тузани, френския актьор Дени Меноше, британско-замбийската сценаристка и режисьорка Рунгано Ньони, американската актриса и режисьорка Бри Ларсън, американския актьор Пол Дейно, афганистанския автор Атик Рахими, аржентинския режисьор и сценарист Дамиан Шифрон и френската режисьорка Джулия Дюкурно, спечелила голямата награда в Кан през 2021 г.

Те ще трябва да изберат тазгодишния лауреат на приза "Златна палма" измежду 21 филма в конкурсната програма, сред които са "Астероиден град" ("Asteroid City") на Уес Андерсън, "Съвършени дни" ("Perfect Days") на Вим Вендерс, "Старият дъб" ("The Old Oak") на Кен Лоуч, "Миналото лято" ("Last Summer") на Катрин Брея, "Чудовище" ("Monster") на Хирокадзу Корееда.

Фестивалът се открива на 16 май. Лауреатът на "Златна палма" ще бъде обявен на церемония на 27 май вечерта.