Филми на Вим Вендерс, Кен Лоуч, Катрин Брея и Хирокадзу Корееда са включени в конкурсната програма на кинофестивала в Кан

Новите филми на Вим Вендерс, Кен Лоуч, Катрин Брея и Хирокадзу Корееда са включени в конкурсната програма на 76-ия кинофестивал в Кан, съобщават световните осведомителни агенции.

Официалната селекция беше обявена от дългогодишния директор на проявата Тиери Фремо на пресконференция в Париж заедно с новия президент Ирис Кноблох.

Деветнадесет филма ще се съревновават за наградата "Златна палма". Сред тях са "Съвършени дни" (Perfect Days) на Вим Вендерс, "Старият дъб" (The Old Oak) на Кен Лоуч, "Миналото лято" (Last Summer) на Катрин Брея, "Чудовище" (Monster) на Хирокадзу Корееда.

В конкурсната програма са включени още "За сухите треви" (About Dry Grasses) на турския режисьор Нури Билге Джейлан, "Анатомия на падането" (Anatomy Of A Fall) на Жюстин Трие, "Астероиден град" (Asteroid City) на Уес Андерсън, "Банел и Адама" (Banel Et Adama) на Рамата Тулайе Си, "Клуб Нула" (Club Zero) на Джесика Хауснер, "Паднали листа" (Fallen Leaves) на Аки Каурисмаки, "Подстрекателка" (Firebrand) на Карим Айнуз, "Четири дъщери"

(Four Daughters) на Каутер Бен Хания, "Слънцето на бъдещето" (Il Sol Dell'Avvenire) на Нани Морети, "Младост" (Jeunesse) на Ван Бин, "Химера" (La Chimera) на Аличе Рорвахер, "Страстта на Доден Буфан" (La Passion De Dodin Bouffant) на Чан Ан Хунг, "Май, декември" (May December) на Тод Хайнс, "Похитен" (Rapito) на Марко Белокио и "Зона на интерес" (The Zone Of Interest) на Джонатан Глейзър.

Рекорден брой жени - шест, участват в съревнованието.

Тазгодишната конкурсна програма включва млади режисьори, които идват рядко или за първи път гостуват в Кан, и ветерани, чиито имена, работа и творчество публиката познава добре. "В изкуството няма срок на годност нито за режисьорите, нито за творбите им", казва Тиери Фремо.

Председател на журито, което ще избере носителите на водещите отличия в международната надпревара, е двукратният носител на "Златна палма" Рубен Йостлунд.

Официалната селекция, която включва филми от и извън конкурсната програма, представени в секции като "Особен поглед" или на специални прожекции, е със силно присъствие на продукции от САЩ и Италия, отбелязва Фремо. Публиката ще види в паралелните секции и филм от Монголия - за първи път в историята на фестивала, както и изявено присъствие на африканския континент.

Седемдесет и шестото издание на кинофестивала в Кан ще започне на 16 май и ще продължи до 27 май. Проявата ще бъде открита с филма "Жана дю Бари" на актрисата и режисьорка Майвен с участието на Джони Деп. Превъплъщението в образа на Луи XV бележи завръщането на актьора към киното след скандала и делата за физически и словесен тормоз с бившата му съпруга Амбър Хърд.

Освен "Жана дю Бари", който ще открие кинофестивала, извън конкурсната програма ще бъдат показани "Убийците на цветната луна" на Мартин Скорсезе с Робърт де Ниро и Леонардо ди Каприо и "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата" на Джеймс Манголд с Харисън Форд.

Въпреки че засега е планирано новият филм на Скорсезе да бъде прожектиран извън конкурсната програма, организаторите биха искали да го видят в надпреварата за "Златна палма". Към продуцентите от "Парамаунт пикчърс" и Епъл Ти Ви Плюс е отправено запитване и по думите на Тиери Фремо е "най-важното да получим отговор преди началото на фестивала".