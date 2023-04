Хари Белафонте, певец, актьор и борец за граждански права, почина на 96 години, предадоха световните агенции.

Белафонте е починал във вторник от застойна сърдечна недостатъчност в дома си в Ню Йорк, а съпругата му Памела е била до него. Пръв за това съобщи в. „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на дългогодишният му говорител Кен Съншайн.

Със своето сияйно, красиво лице и копринено хрипкав глас Белафонте е един от първите чернокожи изпълнители, които печелят широка популярност в киното и продават милион плочи като певец. Мнозина го помнят с характерния му хит „Banana Boat Song“ и рефрена „Day-O! Daaaaay-O“. Но той създава по-голямо наследство, след като през 60-те години на миналия век ограничава изпълнителската си кариера и изпълнява заканата на своя герой Пол Робсън, че артистите са „пазачи на истината“.

Като чернокож водач, той се отдава на расовата проблематика през 50-те години на ХХ в., а по-късно започва да работи със своя приятел Мартин Лутър Кинг-младши по време на движението за граждански права в САЩ в началото на 60-те години. Белафонте е инициатор и движеща сила зад изпълнения от екип от знаменитости хит за борба с глада "We are the World" („Ние сме светът“) през 80-те години.

През годините Белафонте се превърна в ненадминат образец и олицетворение на обществен активист, който успя да събере заедно в името на благородни каузи Холивуд, Вашингтон и движенията за граждански права.