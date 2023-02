Два ирански филма на Берлинале разкриват мъченията, преживени от политически затворници

Два ирански филма на Берлинале разкриват мъченията, преживени от политическите затворници, предаде Ройтерс.

Филмът "Където няма Бог" ("Where God is Not") на режисьор Мехран Тамадон разказва за мъченията, преживени от политическите затворници в Иран. Тамадон е интервюирал хора, излежавали присъди.

"Това се случва в този момент. Сигурен съм, че тази вечер някой бива изтезаван", каза режисьорът пред Ройтерс.

Филмът е заснет в Париж, където живее Тамадон. Тримата бивши затворници са интервюирани в специално конструирани копия на килии и стаи за разпити, направени от дърво. Един от интервюираните споделя, че е управлявал компания за видеотехника под наем, преди да бъде обвинен в шпионаж. Бившият затворник разказва детайли за претърпените от него мъчения.

Бивша затворничка споделя през сълзи как е била бита в затвора. Журналистът Тагхи Рахмани, който е бил многократно арестуван, разказва как е запазил здравия си разум, докато е бил затворен в тясна килия.

Документалният "Където няма Бог" е част от фокуса на Берлинале върху случващото се в Иран.

Премиерата на другият филм на Тамадон - "Моят най-голям враг" ("My Worst Enemy"), е във вторник. Режисьорът е обърнал ролите в документалната продукция, искайки трима ирански политически бежанци да го разпитват по начина, който се използва в Иран. Според Тамадон този филм потапя зрителите в света на изтезанията.

Режисьорката Селин Сонг, която е канадка от корейски произход, живееща в Ню Йорк, очарова критиката с първия си филм, който се очертава като един от фаворитите за Златна мечка, съобщи АФП. "Минали животи" ("Past Lives") разказва история, която е вдъхновена от живота на Сонг. Нюйоркска писателка от корейски произход, омъжена за писател, среща свой приятел от детството. "Размишлявах за начина, по който изграждаме връзки, траещи десетилетия", сподели режисьорката пред АФП. "Минали животи" показва как чувствата се пренасят във времето. Героите взимат решение да се грижат един за друг и да се уважават взаимно, допълва Сонг.

Селин Сонг обяви, че се чувства горда да бъде част от южнокорейската филмова индустрия, която има все повече успехи зад граница. За някои от сцените във филма режисьорката е избрала Сеул.

"Минали животи" вече беше показан на кинофестивала "Сънданс" в САЩ през януари.