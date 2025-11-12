Подробно търсене

Компанията „Нетфликс“ открива център за тематични преживявания, вдъхновен от „Дисниленд“

Михаил Евлогиев
Компанията „Нетфликс“ открива център за тематични преживявания, вдъхновен от „Дисниленд“
Компанията „Нетфликс“ открива център за тематични преживявания, вдъхновен от „Дисниленд“
Илюстративна снимка. Източник: AP/Richard Drew
Филаделфия,  
12.11.2025 13:36
 (БТА)
Етикети

Стрийминг платформата „Нетфликс“ следва стъпките на развлекателни гиганти като „Дисни“ и отваря първия си тематичен атракционен център, предават ДПА и АПА.

Разположен в предградие на Филаделфия, първият Netflix House („Нетфликс хаус“) предлага ескейп стаи, мини голф, магазини, киносалон и ресторант. Уникалният аспект е, че всички преживявания са свързани със съдържание на "Нетфликс". Например ескейп стаите са базирани на аниме пиратската история One Piece, а всяко игрище за мини голф е посветено на различен сериал, от „Бриджъртън“ до „Странни неща“.

Най-голямата зона е посветена на сериала Wednesday ("Уензди"). За да отпразнуват излизането на втория сезон на спинофа на „Семейство Адамс“, посетителите могат да се разходят през мрачен панаир с мини игри и да решават пъзели. Отправната точка е доста внимателно пресъздадена стаята на Уензди Адамс в Nevermore Academy, училището за аутсайдери.

Освен това ще има пространства за виртуална реалност, където потребителите със специални очила и друго оборудване могат дигитално да се потопят в световете на сериалите на "Нетфликс". Главният маркетинг директор на компанията Мариан Лий обаче вижда платформата в постоянна битка за вниманието на потребителите. Нейното решение е винаги да остане актуална и да се разграничава от конкуренцията.

Къщите на "Нетфликс" (планират се още две атракционни съоръжения в САЩ) са възприемани като част от тази стратегията на компанията и като места, където можем да преодолеем пропастта между екрана и реалността. Седемдесет и пет години след откриването на първия си парк в Калифорния, „Дисни“ демонстрира потенциала на тази концепция. Тематичните паркове и круизи на компанията генерираха над 27 милиарда щатски долара приходи и оперативна печалба от над 8 милиарда долара през първите девет месеца на текущата фискална година.

"Нетфликс" започва своите тематични паркове в по-малък мащаб - и в не особено бляскава обстановка. Първата Netflix House заема два етажа от бивш универсален магазин в търговски център, и дори не се намира директно във Филаделфия, а в малко предградие наблизо.

От "Нетфликс" решават да продават билети за индивидуални атракции, вместо да начисляват еднократна входна такса, както в другите тематични паркове. Най-евтиният вариант е мини голфът на цена от 15 долара на рунд, преживяванията с виртуална реалност струват 25 долара, а стаите за бягство са на цена по 39 долара всяка.

Относно потенциалното международно разширяване на дейността все още не се съобщава нищо, поясняват още ДПА и АПА.

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

24.10.2025 18:05

Норвежкият крал Харалд се пошегува с филма на „Нетфликс“ за дъщеря му

Норвежкият крал Харалд Пети приема полемиките около документалния филм на „Нетфликс“ за дъщеря му принцеса Марта Луис и за съпруга ѝ – самопровъзгласилия се шаман Дурек Верет, с чувство за хумор, пише ДПА. „Забелязахме определено внимание към филма
22.10.2025 15:23

Майкъл Фасбендър и Томас Винтерберг ще снимат сериала „Кенеди“ на Нетфликс

Майкъл Фасбендър ще участва в сериала „Кенеди“ на стрийминг платформата Нетфликс, като Томас Винтерберг ще режисира първия и последния от общо осемте епизода, съобщава сайтът „Скрийндейли“. Продуциран от Нетфликс и „Чернин ентъртейнмънт“ и базиран

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:03 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация