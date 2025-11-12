Компанията „Нетфликс“ открива център за тематични преживявания, вдъхновен от „Дисниленд“

Стрийминг платформата „Нетфликс“ следва стъпките на развлекателни гиганти като „Дисни“ и отваря първия си тематичен атракционен център, предават ДПА и АПА.

Разположен в предградие на Филаделфия, първият Netflix House („Нетфликс хаус“) предлага ескейп стаи, мини голф, магазини, киносалон и ресторант. Уникалният аспект е, че всички преживявания са свързани със съдържание на "Нетфликс". Например ескейп стаите са базирани на аниме пиратската история One Piece, а всяко игрище за мини голф е посветено на различен сериал, от „Бриджъртън“ до „Странни неща“.

Най-голямата зона е посветена на сериала Wednesday ("Уензди"). За да отпразнуват излизането на втория сезон на спинофа на „Семейство Адамс“, посетителите могат да се разходят през мрачен панаир с мини игри и да решават пъзели. Отправната точка е доста внимателно пресъздадена стаята на Уензди Адамс в Nevermore Academy, училището за аутсайдери.

Освен това ще има пространства за виртуална реалност, където потребителите със специални очила и друго оборудване могат дигитално да се потопят в световете на сериалите на "Нетфликс". Главният маркетинг директор на компанията Мариан Лий обаче вижда платформата в постоянна битка за вниманието на потребителите. Нейното решение е винаги да остане актуална и да се разграничава от конкуренцията.

Къщите на "Нетфликс" (планират се още две атракционни съоръжения в САЩ) са възприемани като част от тази стратегията на компанията и като места, където можем да преодолеем пропастта между екрана и реалността. Седемдесет и пет години след откриването на първия си парк в Калифорния, „Дисни“ демонстрира потенциала на тази концепция. Тематичните паркове и круизи на компанията генерираха над 27 милиарда щатски долара приходи и оперативна печалба от над 8 милиарда долара през първите девет месеца на текущата фискална година.

"Нетфликс" започва своите тематични паркове в по-малък мащаб - и в не особено бляскава обстановка. Първата Netflix House заема два етажа от бивш универсален магазин в търговски център, и дори не се намира директно във Филаделфия, а в малко предградие наблизо.

От "Нетфликс" решават да продават билети за индивидуални атракции, вместо да начисляват еднократна входна такса, както в другите тематични паркове. Най-евтиният вариант е мини голфът на цена от 15 долара на рунд, преживяванията с виртуална реалност струват 25 долара, а стаите за бягство са на цена по 39 долара всяка.

Относно потенциалното международно разширяване на дейността все още не се съобщава нищо, поясняват още ДПА и АПА.