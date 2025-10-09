"Ферари" представи технологията задвижване на първия си електрически автомобил

"Ферари" (Ferrari) представи технологията, която ще задвижва дългоочаквания първи електрически автомобил "Елетрика" (Elettrica), тъй като италианският производител на луксозни спортни автомобили иска да добави и захранването с батерии към своите хибридни и бензинови модели, предаде Ройтерс.

На строго охранявано събитие в централата на компанията в Маранело червенoто покривало на "Ферари" беше сваленo на сцената, за да бъде показано готовото за производство шаси на "Елетрика": основа за автомобила с пакет батерии и електрически двигател, макар и без колела или външен корпус.

Завършеният автомобил на "Ферари", чиято световна премиера се очаква идната година, ще има максимална скорост от 310 километра - малко по-бавно от повечето модели с конвенционални двигатели и пробег от поне 530 км.

Автомобилът с четири врати и четири и повече места ще има специално проектирана звукова система за усилване на реалните вибрации от силовия агрегат, за да създаде отчетлив електрически звук на "Ферари", а не просто да имитира шум от двигателя.

Разкриването на вътрешните механизми на първия електрически автомобил на "Ферари" бележи важен етап за автомобилната индустрия, която се бори с прехода от двигатели с вътрешно горене към електрическа батерия.

"Днес е исторически ден за нас", каза главният изпълнителен директор Бенедето Виня, който заяви, че електрическият автомобил ще допълни, а няма да заменя съществуващите модели на компанията. "Електромобилите са допълнение, а не преход", подчерта той.

Подобно на други марки за високоскоростни луксозни автомобили, "Ферари" показа предпазливо отношение към електрификацията. През юни Ройтерс съобщи, че италианската компания е отложила пускането на втори модел електрически автомобил до 2028 г. поради липса на търсене. Конкурентът "Ламборгини" (Lamborghini), част от "Фолскваген груп" (Volkswagen Group) отложи пускането на първия си електромобил до 2029 г., обявявайки, че пазарът не е готов.

Германският производител на луксозни автомобили "Порше" (Porsche) продължава напред с предлагането на електрически автомобили, но е притиснат между пренаселения китайски пазар и западните купувачи, които все още искат шумните двигатели с вътрешно горене

"Ферари" се стреми да направи 20 на сто от моделната си гама изцяло електрическа до 2030 г., показва дългосрочният бизнес план на компанията, представен днес. Това е под целта от 40 на сто, която компанията си постави за 2030 г. в бизнес плана си преди три години.

"Ферари" е подложен на по-малък натиск от масовите автомобилни производители да премине към електрически автомобили преди влизането в сила на забраната на ЕС от 2035 г. за продажби на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, тъй като може да продава такива модели, работещи с по-скъпи синтетични електрически горива, които клиентите на луксозната могат да си позволят.

Заможните по-млади купувачи обаче са склонни да преминат към електрически автомобили.

"Ферари Елетрика", чиято цена се очаква да е поне 500 000 евро, както съобщи Ройтерс миналата година, идва почти две десетилетия след появата на първата хибридна технология в автомобилите от Формула 1 през 2009 г. "Ферари" започна да продава хибридни модели през 2019 г.

Шасито и каросерията на "Елетрика" ще бъдат изработени от 75 на сто рециклиран алуминий, а батерията е напълно интегрирана в пода, за да се понижи центърът на тежестта, което ще помогне за по-добра производителност и скорост. Автомобилът ще има бързо зареждаща се батерия.

Експерти от индустрията заявиха, че предизвикателството за марки като "Ферари" е как да създадат нещо повече от просто високотехнологична версия на премиум електромобил, който вече има мигновено ускорение.