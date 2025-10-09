Подробно търсене

"Ферари" представи технологията задвижване на първия си електрически автомобил

Галя Горнишка
"Ферари" представи технологията задвижване на първия си електрически автомобил
"Ферари" представи технологията задвижване на първия си електрически автомобил
Снимка: AP/Laurent Cipriani
Маранело,  
09.10.2025 13:51
 (БТА)

"Ферари" (Ferrari) представи технологията, която ще задвижва дългоочаквания първи електрически автомобил "Елетрика" (Elettrica), тъй като италианският производител на луксозни спортни автомобили иска да добави и захранването с батерии към своите хибридни и бензинови модели, предаде Ройтерс.

На строго охранявано събитие в централата на компанията в Маранело червенoто покривало на "Ферари" беше сваленo на сцената, за да бъде показано готовото за производство шаси на "Елетрика": основа за автомобила с пакет батерии и електрически двигател, макар и без колела или външен корпус.

Завършеният автомобил на "Ферари", чиято световна премиера се очаква идната година, ще има максимална скорост от 310 километра  - малко по-бавно от повечето модели с конвенционални двигатели и пробег от поне 530 км.

Автомобилът с четири врати и четири и повече места ще има специално проектирана звукова система за усилване на реалните вибрации от силовия агрегат, за да създаде отчетлив електрически звук на "Ферари", а не просто да имитира шум от двигателя.

Разкриването на вътрешните механизми на първия електрически автомобил на "Ферари" бележи важен етап за автомобилната индустрия, която се бори с прехода от двигатели с вътрешно горене към електрическа батерия.

"Днес е исторически ден за нас", каза главният изпълнителен директор Бенедето Виня, който заяви, че електрическият автомобил ще допълни, а няма да заменя съществуващите модели на компанията. "Електромобилите са допълнение, а не преход", подчерта той.

Подобно на други марки за високоскоростни луксозни автомобили, "Ферари" показа предпазливо отношение към електрификацията. През юни Ройтерс съобщи, че италианската компания е отложила пускането на втори модел електрически автомобил до 2028 г. поради липса на търсене. Конкурентът "Ламборгини" (Lamborghini), част от "Фолскваген груп" (Volkswagen Group) отложи пускането на първия си електромобил до 2029 г., обявявайки, че пазарът не е готов.

Германският производител на луксозни автомобили "Порше" (Porsche) продължава напред с предлагането на електрически автомобили, но е притиснат между пренаселения китайски пазар и западните купувачи, които все още искат шумните двигатели с вътрешно горене 

"Ферари" се стреми да направи 20 на сто от моделната си гама изцяло електрическа до 2030 г., показва дългосрочният бизнес план на компанията, представен днес.  Това е под целта от 40 на сто, която компанията си постави за 2030 г. в бизнес плана си преди три години.

"Ферари" е подложен на по-малък натиск от масовите автомобилни производители да премине към електрически автомобили преди влизането в сила на забраната на ЕС от 2035 г. за продажби на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, тъй като може да продава такива модели, работещи с по-скъпи синтетични електрически горива, които клиентите на луксозната могат да си позволят.

Заможните по-млади купувачи обаче са склонни да преминат към електрически автомобили.

"Ферари Елетрика", чиято цена се очаква да е поне 500 000 евро, както съобщи Ройтерс миналата година, идва почти две десетилетия след появата на първата хибридна технология в автомобилите от Формула 1 през 2009 г. "Ферари" започна да продава хибридни модели през 2019 г.

Шасито и каросерията на "Елетрика" ще бъдат изработени от 75 на сто рециклиран алуминий, а батерията е напълно интегрирана в пода, за да се понижи центърът на тежестта, което ще помогне за по-добра производителност и скорост. Автомобилът ще има бързо зареждаща се батерия.

Експерти от индустрията заявиха, че предизвикателството за марки като "Ферари" е как да създадат нещо повече от просто високотехнологична версия на премиум електромобил, който вече има мигновено ускорение.

/СЛС/

Свързани новини

09.10.2025 11:03

Продажбите на "Порше" за първите девет месеца на годината спадат в глобален план

Германският производител на луксозни спортни автомобили "Порше" (Porsche) обяви днес, че продажбите му в световен план са се понижили през първите девет месеца на 2025 г., предаде Ройтерс. Автомобилостроителят изтъква трудните пазарни условия и
13.03.2025 11:54

"Ферари" работи по различни сценарии, за да противодейства на потенциалното влияние на митата, каза главният изпълнителен директор

Главният изпълнителен директор на "Ферари" (Ferrari ) Бенедето Виня заяви, че компанията е подготвена за евентуални американски мита за европейските автомобилни производители, предаде Си Ен Би Си. "Готови сме да предприемем някои възможни действия",
04.02.2025 17:40

"Ферари" отчита ръст на печалбата от 21 на сто за 2024 г.

Производителят на луксозни автомобили "Ферари" (Ferrari) съобщи днес за значителен ръст на нетната печалба за цялата 2024 г. заради силната  продуктова гама и все по-голямото търсене на персонализация на превозните средства, информира Си Ен Би

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:00 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация