Подробно търсене

Безработицата в Германия се очаква да се понижи през 2026 г., като недостигът на работна ръка ще нараства, според проучване

Марин Милков
Безработицата в Германия се очаква да се понижи през 2026 г., като недостигът на работна ръка ще нараства, според проучване
Безработицата в Германия се очаква да се понижи през 2026 г., като недостигът на работна ръка ще нараства, според проучване
Снимка: AP/Martin Meissner
Нюрнберг,  
24.09.2025 15:43
 (БТА)

Безработицата в Германия вероятно ще спадне през следващите години, но недостигът на работна ръка в страната ще се увеличи заради демографските промени, тъй като по-голям брой квалифицирани работници се пенсионират. Това са изводите от проучване на изследователи от базирания в Нюрнберг Институт за изследване на заетостта (IAB), изследователското звено на Федералната агенция по заетостта, цитирани от ДПА.

Броят на работещите хора вероятно ще се увеличи с 10 000 през 2025 г., преди да спадне с 20 000 през 2026 година, прогнозира институтът.

"Недостигът на пазара на труда се увеличава и пенсионирането на бейби бумърите (поколението на хората, родени между 1946 и 1964 г.) вече не може да бъде компенсирано", посочва Енцо Вебер, ръководител на отдела за проучвания на германския Институт за изследване на заетостта.

Институтът очаква германската икономика да нарасне с 0,2 на сто през 2025 г. и с 1,1 на сто през 2026 г.

Според прогнозата на базирания в Нюрнберг институт безработицата ще се увеличи със 160 000 през сегашната година, преди да намалее през следващата.

Пазарът на труда в Германия претърпява забележима промяна, с по-малко работни места в производството и нарастващи възможности в публичния сектор, отчита институтът в своето проучване.

"Преходните сътресения, съчетани със слабата външна търговия заради митническата политика на САЩ, оказват натиск особено върху преработващата промишленост", отчита Вебер.

Секторът се очаква да загуби 130 000 работни места през 2025 г. и още 70 000 през следващата година, според прогнозите на Института за изследване на заетостта.

В контраст с това, институтът обяви, че публичните услуги, образованието и здравеопазването биха могли да добавят 210 000 работни места тази година, а през 2026 г. се очакват още 130 000, заради разширяване на сектора за грижи за деца и застаряването на населението.

/СЛС/

Свързани новини

05.09.2025 15:10

Германската икономика ще ускори растежа си след 2026 г., но остават много предизвикателства, прогнозира икономически институт

Германската икономика може да ускори растежа си значително от 2026 г., показва новата прогноза на Германския институт за икономически изследвания (DIW), цитирана от ДПА. След очаквания минимален ръст от 0,2 на сто през 2025 г. брутният вътрешен
04.09.2025 11:30

Институтът "Ифо" леко понижава прогнозата си за растежа на Германия

Мюнхенският институтът "Ифо" (ifo) понижи прогнозата си за икономическия растеж на Германия. Според новата оценка германската икономика ще нарасне с едва 0,2 на сто през тази година и с 1,3 на сто през 2026 година. В сравнение с лятната прогноза
02.09.2025 16:22

Германия отчита рекорд на работещите на непълно работно време

Делът на германците, работещи на непълно работно време, е достигнал рекордните 40,1 на сто през второто тримесечие на 2025 година, съобщи нюрнбергският Институт за изследване на трудовия пазар и заетостта, цитиран от телевизия Ен Те Фау. Показателят
29.08.2025 16:36

Инфлацията в Германия се повиши повече от очакваното през август, докато цените на вноса са нараснали през юли

Инфлацията в Германия се повиши повече от очакваното през август, което допълнително засили мрачното настроение, след като по-рано бе обявено, че броят на безработните в страната за първи път от 2015 г. надхвърли 3 милиона души, предаде
29.08.2025 14:09

Броят на безработните в Германия за първи път от 2015 г. надхвърли 3 милиона души

Лятната ваканция и отслабената икономика доведоха до повишаване на безработицата в Германия до най-високото ѝ равнище от 2015 г., съобщи Федералната агенция по труда в Нюрнберг, цитирана от ДПА.  През август броят на безработните се е увеличил с 46
31.07.2025 14:06

Безработицата в Германия се повишава леко до 6,3 на сто през юли

Броят на хората без работа в Германия е нараснал с 65 000 през юли спрямо месец по рано, сочат данните на Федералната агенция по заетостта, публикувани днес и цитирани от ДПА.  Службата съобщи, че броят на безработните се е увеличил до 2,979 милиона
17.03.2025 11:33

Германската икономика ще нарасне с по-малко от очакваното през тази година, допуска институтът "Ифо" в новата си прогноза

Мюнхенският институт "Ифо" (Ifo) понижава прогнозата си за растежа на икономиката на Германия през тази година и вече очаква минимален ръст от 0,2 на сто за 2025 година. Това сочат заключенията от най-новия анализ на германския икономически

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:10 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация