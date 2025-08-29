Подробно търсене

Инфлацията в Германия се повиши повече от очакваното през август, докато цените на вноса са нараснали през юли

Марин Милков
Инфлацията в Германия се повиши повече от очакваното през август, докато цените на вноса са нараснали през юли
Инфлацията в Германия се повиши повече от очакваното през август, докато цените на вноса са нараснали през юли
Снимка: AP/Martin Meissner
Берлин,  
29.08.2025 16:36
 (БТА)

Инфлацията в Германия се повиши повече от очакваното през август, което допълнително засили мрачното настроение, след като по-рано бе обявено, че броят на безработните в страната за първи път от 2015 г. надхвърли 3 милиона души, предаде Ройтерс.

Инфлацията, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се повиши до 2,1 на сто през август, показват предварителни данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), публикувани днес. Това е с 0,1 пр. п. повече спрямо юли.

Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че инфлацията, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени, ще се повиши до 2 на сто спрямо 1,8 на сто през юли.

Данните за страната идват преди Евростат да оповести нивото на инфлация в еврозоната във вторник, 2 септември. Очакванията са тя да остане на целевото ниво на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 на сто.

Базовата инфлация, която изключва сезонно променливите цени на храните и енергията, остана без промяна на 2,7 на сто през август.

Също днес "Дестатис" съобщи, че цените на вноса в Германия са намалели за четвърти пореден месец през юли заради поевтиняване на енергията, допълва ДПА.

Цените на вноса намаляха с 1,4 на сто на годишна база през юли, също както и пред предходния месец. Това е над прогнозирания от икономисти спад от 1,2 на сто.

Рязкото понижение на цените на енергията оказа най-голямо влияние върху общите цени на вноса, съобщи статистическата служба на страната. 

Цените на енергията се понижиха рязко с 12,5 на сто. Без енергията, цените на вноса са намалели с 0,2 на сто спрямо юли 2024 година.

Цените на междинните и капиталовите стоки се понижиха съответно с 1,5 и 0,5 на сто.

Вносните цени на потребителските стоки са намалели с 1,6 на сто.

През юли на месечна база цените на вноса се понижиха с 0,4 на сто, след като останаха без промяна през юни.

На месечна база експортните цени намаляват с темп от 0,6 на сто през юли спрямо 0,7 на сто през юни.

Отделни официални данни показват, че продажбите на дребно са се понижили с 1,5 на сто на месечна база през юли след ръст от 1 на сто през юни. Продажбите на хранителни стоки са се свили с 1,8 на сто, а тези на нехранителни стоки - с 0,7 на сто. Годишният ръст на продажбите на дребно през юли се е забавил значително до 1,9 на сто при 4,9 на сто през предходния месец.

/ЕС/

Свързани новини

29.08.2025 14:09

Броят на безработните в Германия за първи път от 2015 г. надхвърли 3 милиона души

Лятната ваканция и отслабената икономика доведоха до повишаване на безработицата в Германия до най-високото ѝ равнище от 2015 г., съобщи Федералната агенция по труда в Нюрнберг, цитирана от ДПА.  През август броят на безработните се е увеличил с 46
13.08.2025 13:55

Инфлацията в Германия остава 2 на сто през юли благодарение на по-евтината енергия, сочат окончателни данни на "Дестатис"

Темпът на потребителските цени в Германия остана 2 на сто през юли – равнище, до което намаля през юни. Това съобщи ДПА, въз основа на окончателните данни на Федералната статистическа служба "Дестатис", публикувани днес. Данните потвърждават
31.07.2025 14:06

Безработицата в Германия се повишава леко до 6,3 на сто през юли

Броят на хората без работа в Германия е нараснал с 65 000 през юли спрямо месец по рано, сочат данните на Федералната агенция по заетостта, публикувани днес и цитирани от ДПА.  Службата съобщи, че броят на безработните се е увеличил до 2,979 милиона
10.07.2025 10:03

Инфлацията в Германия е била 2 процента през юни, потвърдиха официални данни

Инфлацията в Германия се е забавила до 2 процента през юни, отчетено на годишна основа, съобщи федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis). По този начин са потвърдени предварителните данни, а юнското ниво на инфлацията е най-ниското от
30.06.2025 16:39

Инфлацията в Германия спадна до 2 на сто през юни, сочат предварителните данни

Инфлацията в Германия се е забавила до 2 на сто през юни на годишна база, което съответства на целевото ниво от 2 на сто на Европейската централна банка (ЕЦБ), сочат най-новите прогнозни данни на Федералния статистически институт "Дестатис"
30.05.2025 16:09

Инфлацията в Германия се е забавила до 2,1 на сто през май, сочат първоначалните официални данни

Инфлацията в Германия се е забавила до 2,1 на сто през май на годишна база, доближавайки се до целевото ниво от 2 на сто на Европейската централна банка (ЕЦБ), сочат най-новите прогнозни данни на Федералния статистически институт "Дестатис"

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:00 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация