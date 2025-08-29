Инфлацията в Германия се повиши повече от очакваното през август, докато цените на вноса са нараснали през юли

Инфлацията в Германия се повиши повече от очакваното през август, което допълнително засили мрачното настроение, след като по-рано бе обявено, че броят на безработните в страната за първи път от 2015 г. надхвърли 3 милиона души, предаде Ройтерс.

Инфлацията, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се повиши до 2,1 на сто през август, показват предварителни данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), публикувани днес. Това е с 0,1 пр. п. повече спрямо юли.

Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че инфлацията, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени, ще се повиши до 2 на сто спрямо 1,8 на сто през юли.

Данните за страната идват преди Евростат да оповести нивото на инфлация в еврозоната във вторник, 2 септември. Очакванията са тя да остане на целевото ниво на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 на сто.

Базовата инфлация, която изключва сезонно променливите цени на храните и енергията, остана без промяна на 2,7 на сто през август.

Също днес "Дестатис" съобщи, че цените на вноса в Германия са намалели за четвърти пореден месец през юли заради поевтиняване на енергията, допълва ДПА.

Цените на вноса намаляха с 1,4 на сто на годишна база през юли, също както и пред предходния месец. Това е над прогнозирания от икономисти спад от 1,2 на сто.

Рязкото понижение на цените на енергията оказа най-голямо влияние върху общите цени на вноса, съобщи статистическата служба на страната.

Цените на енергията се понижиха рязко с 12,5 на сто. Без енергията, цените на вноса са намалели с 0,2 на сто спрямо юли 2024 година.

Цените на междинните и капиталовите стоки се понижиха съответно с 1,5 и 0,5 на сто.

Вносните цени на потребителските стоки са намалели с 1,6 на сто.

През юли на месечна база цените на вноса се понижиха с 0,4 на сто, след като останаха без промяна през юни.

На месечна база експортните цени намаляват с темп от 0,6 на сто през юли спрямо 0,7 на сто през юни.

Отделни официални данни показват, че продажбите на дребно са се понижили с 1,5 на сто на месечна база през юли след ръст от 1 на сто през юни. Продажбите на хранителни стоки са се свили с 1,8 на сто, а тези на нехранителни стоки - с 0,7 на сто. Годишният ръст на продажбите на дребно през юли се е забавил значително до 1,9 на сто при 4,9 на сто през предходния месец.