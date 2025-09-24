Азиатските борси останаха без ясна посока, докато пазарите очакват сигнали от УФР на САЩ, Уолстрийт затвори вчерашната сесия в червено

Фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха днешната търговия без ясно изразена обща тенденция, предаде ДПА. Пониженията на Уолстрийт снощи оказаха ограничено влияние върху регионалните индекси, докато инвеститорите очакват следващите стъпки на Управлението за федералния резерв (УФР) на САЩ. В своя реч вчера президентът на УФР Джером Пауъл предупреди, че по-нататъшни намаления на лихвените проценти не са сигурни. Той заяви, че централната банка е изправена пред "предизвикателна ситуация" – да намери баланс между борбата с инфлацията и защитата на работните места.

В Сидни данните за инфлацията, които се оказаха по-високи от очакваното, доведоха до спад на индекса S&P/ASX 200 с 0,9 на сто. Месечният индекс на потребителските цени се е повишил с 3 процента през август на годишна база – най-високият ръст от малко повече от година. Това постави инфлацията в горната граница на целевия диапазон на Резервната банка на Австралия от 2 до 3 процента и увеличи съмненията за ново понижение на лихвените проценти.

В Сеул индексът Kospi загуби 0,4 на сто след два поредни дни на ръст. Технологичните акции отчетоха смесени резултати – "Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) се покачи с 0,8 на сто след съобщения, че компанията е получила одобрение от "Енвидиа" (Nvidia) за нейния високопроизводителен чип Ейч Би Ем 3 И (HBM3E). Акциите на "Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) обаче се понижиха с 1,0 на сто. По-рано днес стана ясно, че потребителските нагласи в Южна Корея се влошиха през септември за първи път от шест месеца насам. По данни на централната банка на страната от днес индексът на потребителското доверие е спаднал с 1,3 пункта през септември спрямо предходния месец до 110,1 пункта.

В Токио индексът Nikkei 225 нарасна с 0,3 на сто до 45 630 пункта, след като в предходния ден пазарите бяха затворени заради официален празник. Макар бизнес активността в Япония да регистрира най-бавно нарастване от четири месеца заради слабост в промишления сектор, негативното въздействие върху борсата беше ограничено.

Китайските пазари се представиха положително – Shanghai Composite се повиши с 0,8 на сто, а Hang Seng – с 1,3 на сто. Оптимизмът бе подкрепен от очаквания за нови стимули за икономиката.

Сред отделните акции се открои поскъпването на "Софтбанк" (Softbank) с 6 на сто в Токио. Компанията, заедно с "Оракъл" (Oracle) и "ОупънЕйАй" (OpenAI), планира изграждането на пет нови центъра за данни в Съединените щати като част от проекта "Старгейт" (Stargate) на стойност 500 милиарда долара. Три от обектите ще бъдат изградени от "ОупънЕйАй" и "Оракъл", а два – от "ОупънЕйАй" и "Софтбанк". Според съобщенията проектът ще увеличи капацитета до почти седем гигавата, а обемът на инвестициите – до над 400 милиарда долара през следващите три години.

В Ню Йорк S&P 500 приключи сесията вчера с 0,6 на сто понижение до 6656,92 пункта, след като достигна нов исторически дневен ръст по-рано през сесията и записа рекордно затваряне в понеделник. Технологичният Nasdaq Composite пък отстъпи с близо 1 на сто до 22 573,47 пункта, като спадовете поведоха компании в областта на изкуствения интелект. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average завърши с 0,2 на сто надолу до 46 292,78 пункта.