Подробно търсене

Потребителското доверие в Южна Корея се понижава за първи път от шест месеца

Бойчо Попов
Потребителското доверие в Южна Корея се понижава за първи път от шест месеца
Потребителското доверие в Южна Корея се понижава за първи път от шест месеца
Снимка: AP/Ahn Young-joon, архив
Сеул,  
24.09.2025 11:04
 (БТА)

Потребителските нагласи в Южна Корея се влошиха през септември за първи път от шест месеца насам, предаде Ройтерс. 

По данни на централната банка на страната от днес индексът на потребителското доверие е спаднал с 1,3 пункта през септември спрямо предходния месец до 110,1 пункта. 

От април до август индексът непрекъснато се повишаваше. Стойност над 100 пункта показва, че потребителите са оптимистично настроени в сравнение с дългосрочната средна стойност (периода от 2003 г. до 2024 г.). 

От шестте подиндекса индексът за бъдещите икономически перспективи отбеляза най-рязък спад. Той спадна с 3 пункта в сравнение с предходния месец до 97 пункта.

Централната банка обясни спада в потребителските нагласи с повишената несигурност и опасенията от липсата на окончателно споразумение в преговорите със САЩ за митата и продължаващата слабост на строителната индустрия.

/ИЦ/

Свързани новини

26.08.2025 12:32

Южнокорейският президент избегна ситуацията "Зеленски" по време на натоварена с високи залози среща с Тръмп

Южнокорейският президент И Дже-мьон се размина със "ситуацията "Зеленски", както той каза, след като бе посрещнат от американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон с десни теории на конспирацията, но в крайна сметка получи среща с високи залози и без излишен драматизъм.
01.08.2025 13:22

Промишленото производство в Азия се свива заради слабото търсене и несигурността около американските мита

Промишленото производство в Азия продължи да се влошава през юли, показват частни проучвания, публикувани днес. Слабото глобално търсене и продължаващата несигурност около американските мита оказват натиск върху бизнес настроенията в региона,
20.04.2025 12:26

Сеул и Вашингтон ще проведат преговори следващата седмица във връзка с търговските мита, наложени от американския президент

Сеул и Вашингтон ще проведат преговори следващата седмица във връзка с търговските мита, наложени от американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:34 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация