Потребителското доверие в Южна Корея се понижава за първи път от шест месеца

Потребителските нагласи в Южна Корея се влошиха през септември за първи път от шест месеца насам, предаде Ройтерс.

По данни на централната банка на страната от днес индексът на потребителското доверие е спаднал с 1,3 пункта през септември спрямо предходния месец до 110,1 пункта.

От април до август индексът непрекъснато се повишаваше. Стойност над 100 пункта показва, че потребителите са оптимистично настроени в сравнение с дългосрочната средна стойност (периода от 2003 г. до 2024 г.).

От шестте подиндекса индексът за бъдещите икономически перспективи отбеляза най-рязък спад. Той спадна с 3 пункта в сравнение с предходния месец до 97 пункта.

Централната банка обясни спада в потребителските нагласи с повишената несигурност и опасенията от липсата на окончателно споразумение в преговорите със САЩ за митата и продължаващата слабост на строителната индустрия.