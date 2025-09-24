Германия се нуждае от мащабни реформи и рекордни инвестиции, предупреди финансовият министър Ларс Клингбайл

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл призова за мащабни реформи в условията на бюджетни ограничения и слаб растеж. При представянето на проектобюджета за 2026 г. в Бундестага късно вчера той заяви, че Германия не може да продължи по стария начин и че са необходими сериозни промени, предават ДПА и Ройтерс.

"Трябва да има промени и те не трябва да са малки постепенни стъпки, а големи промени", каза Клингбайл. По думите му през следващите месеци правителството ще трябва да вземе трудни решения, но той разчитал на подкрепата на гражданите.

Министърът подчерта, че реформите трябва да поставят заетостта в центъра, да създадат нов растеж и повече работни места, като едновременно с това се намалят социалните разходи и се увеличат приходите на държавата. "Ако се придържаме към статуквото, ще загубим икономическата си сила, социалното сближаване и доверието на хората", предупреди той.

Клингбайл припомни, че през последните години федералното правителство е направило значителни разходи, финансирани с дълг – по време на пандемията, енергийната криза и след началото на руската агресия срещу Украйна. "Парите, които всички ние използвахме като общество, трябва да бъдат върнати някога. Това някога започва сега", заяви той.

Според него при планирането на федералния бюджет за 2027 г. вече се очертава дефицит от над 30 млрд. евро. "Никога досега не е имало правителство, което да трябва да спести 30 милиарда", каза той и допълни, че задачата може да бъде решена само чрез социална солидарност на всички, без тежестта да пада върху малцина.

Финансовият министър настоя за повишаване на ефективността на социалната държава и ограничаване на злоупотребите, като същевременно отбеляза, че Германия може да се гордее със система, която помага на нуждаещите се.

Клингбайл защити и увеличаването на инвестициите. "Инвестираме сериозно в бъдещето на страната. Ще обновим онова, което години наред е било пренебрегвано, преди всичко инфраструктурата", каза той. По думите му това са "рекордни инвестиции", които ще осигурят работни места.

За 2025 г. предвидените инвестиции са били 115,7 млрд. евро, а за 2026 г. се предвижда те да достигнат 126,7 млрд. евро. Министърът подчерта, че Германия трябва да бъде водеща европейска сила, за да допринесе за силна Европа, способна да се защитава, имайки предвид и войната в Украйна.