Берлин следи с безпокойство дълговата криза във Франция, заяви финансовият министър Ларс Клингбайл

Правителството на Германия следи с безпокойство разрастващата се бюджетна криза във Франция, заяви днес финансовият министър на страната Ларс Клингбайл, на фона на опасения, че това може да предизвика нестабилност в еврозоната, предаде ДПА.

В изказване днес в Копенхаген на срещата на финансовите министри от ЕКОФИН, Клингбайл отбеляза, че "няма никакви признаци, че политическите предизвикателства във Франция в момента заплашват еврозоната".

Той допълни, че следи отблизо събитията в Париж, добавяйки, че Берлин отдава особено значение на оста между Германия и Франция, която подхранва европейското единство и реформи.

Френското правителство падна от власт миналата седмица, след като премиерът Франсоа Байру загуби вот на доверие след по-малко от девет месеца на поста заради планираните мерки за строги икономии.

Франция, втората по големина икономика в еврозоната след Германия, има третото най-високо съотношение на задлъжнялост към брутния вътрешен продукт (БВП), достигащ 114 на сто, след това на Гърция и Италия.

Бюджетният дефицит на страната наскоро достигна 5,8 на сто от БВП през миналата година – почти двойно над официалното равнище на ЕС от 3 на сто.

Правителствените разходи също са сред най-високите в Европа. Отдавна съществуват опасения, че Франция може да забави и без това слабото икономическо развитие на ЕС.

По-нататъшното влошаване на ситуацията във Франция може да доведе до нова загуба на доверие в еврозоната, въпреки че валутната зона от 20 държави членки се счита за много по-устойчива на кризи, отколкото беше по време на дългова криза в Гърция, която се разви преди около 15 години.