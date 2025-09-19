Германският финансов министър обеща структурни реформи за стимулиране на спестяванията в интервю за в. "Ханделсблат"

Широкообхватни реформи и бюджетни съкращения, за да бъде намален натрупаният бюджетен дефицит обеща германският финансов министър Ларс Клингбайл в интервю за в. "Ханделсблат" (Handelsblatt), цитирано от Ройтерс.

Правителството ще "разработи справедлив общ пакет от спестявания и реформи", каза Клингбайл, като уточни, че това ще включва значителни промени в обезщетенията за безработица като част от реформата на социалните плащания.

Интервюто бе публикувано ден, след като вчера германският парламент прие първия годишен бюджет на страната след мащабните реформи за разхлабване на фискалните правила по-рано тази година. В момента управляващата коалиция е изправена пред дефицит от 30 милиарда евро във финансовия план за 2027 година.

"Ще обсъдим и намаляване на субсидиите в коалицията", каза Клингбайл, допълвайки, че вижда и възможност за реформа на данъка върху наследството.

В изказване днес в Копенхаген на срещата на финансовите министри от ЕКОФИН Клингбайл заяви, че Германия иска да работи продуктивно и върху идеите за използване на замразените руски активи в Европейския съюз. Това показва отвореност от страна на Берлин към въпрос, който е свързан с редица законови пречки, отбелязва Ройтерс.

"Всичко трябва да бъде внимателно проучено“, заяви Клингбайл преди разговорите с колегите си от ЕС.

"Германия ще поеме роля, с която искаме да направим нещата възможни, а не такава, с която ги блокираме", добави той.

Европейският съюз обсъжда възможностите за по-интензивно използване на замразените руски активи за финансиране на подкрепата за Украйна на фона на несигурността около ангажимента на САЩ към Киев при президента Доналд Тръмп. Засега ЕС използва само генерираната от активите лихва. Те бяха замразени след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година.

Германия изразяваше многократно в миналото правни опасения относно всякакви предложения за пълното изземване на активите.

Клингбайл заяви, че коалиционното му правителство е ангажирано с по-интензивно използване на замразените активи въпреки правните трудности.

"Има финансова нужда. Искаме да изпълним нашата отговорност към Украйна", каза той пред медиите