Подробно търсене

Германският финансов министър обеща структурни реформи за стимулиране на спестяванията в интервю за в. "Ханделсблат"

Галя Горнишка
Германският финансов министър обеща структурни реформи за стимулиране на спестяванията в интервю за в. "Ханделсблат"
Германският финансов министър обеща структурни реформи за стимулиране на спестяванията в интервю за в. "Ханделсблат"
Снимка: Britta Pedersendpa via AP
Берлин/Копенхаген,  
19.09.2025 13:11
 (БТА)

Широкообхватни реформи и бюджетни съкращения, за да бъде намален натрупаният бюджетен дефицит обеща германският финансов министър Ларс Клингбайл в интервю за в. "Ханделсблат" (Handelsblatt), цитирано от Ройтерс.

Правителството ще "разработи справедлив общ пакет от спестявания и реформи", каза Клингбайл, като уточни, че това ще включва значителни промени в обезщетенията за безработица като част от реформата на социалните плащания.

Интервюто бе публикувано ден, след като вчера германският парламент прие първия годишен бюджет на страната след мащабните реформи за разхлабване на фискалните правила по-рано тази година. В момента управляващата коалиция е изправена пред дефицит от 30 милиарда евро във финансовия план за 2027 година.

"Ще обсъдим и намаляване на субсидиите в коалицията", каза Клингбайл, допълвайки, че вижда и възможност за реформа на данъка върху наследството.

В изказване днес в Копенхаген на срещата на финансовите министри от ЕКОФИН Клингбайл заяви, че Германия иска да работи продуктивно и върху идеите за използване на замразените руски активи в Европейския съюз. Това показва отвореност от страна на Берлин към въпрос, който е свързан с редица законови пречки, отбелязва Ройтерс.

"Всичко трябва да бъде внимателно проучено“, заяви Клингбайл преди разговорите с колегите си от ЕС.

"Германия ще поеме роля, с която искаме да направим нещата възможни, а не такава, с която ги блокираме", добави той.

Европейският съюз обсъжда възможностите за по-интензивно използване на замразените руски активи за финансиране на подкрепата за Украйна на фона на несигурността около ангажимента на САЩ към Киев при президента Доналд Тръмп. Засега ЕС използва само генерираната от активите лихва. Те бяха замразени след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година.

Германия изразяваше многократно  в миналото  правни опасения относно всякакви предложения за пълното изземване на активите.

Клингбайл заяви, че коалиционното му правителство е ангажирано с по-интензивно използване на замразените активи въпреки правните трудности.

"Има финансова нужда. Искаме да изпълним нашата отговорност към Украйна", каза той пред медиите

/БП/

Свързани новини

18.09.2025 19:36

Германия прие бюджета за 2025 г., който включва и 140 милиарда евро нов дълг

Германският парламент одобри днес бюджета на страната за 2025 г., който включва общи разходи в размер на 502,5 милиарда евро, включително и значителен нов дълг от 140 милиарда евро, предаде ДПА. Това се случва, след като разногласията за това как да
17.09.2025 16:19

Германската сметна палата предупреждава за риск от дългова спирала

Германия рискува да изпадне в порочен кръг от дългове, предупреждава Сметната палата в доклад за проектобюджета за 2026 г., предаде ДПА. Ведомството посочва, че основните държавни услуги вече не могат да бъдат финансирани устойчиво от приходите. В
15.09.2025 00:59

Първи реакции на основните партии в Германия на предварителните резултати от местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия

Йенс Шпан, парламентарен лидер на центристката коалиция на германския канцлер Фридрих Мерц, заяви, че резултатите от местните избори в най-гъсто населената провинция на Германия, Северен Рейн-Вестфалия, укрепват както местните структури на партията в провинцията, така и федералната коалиция на Мерц, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:29 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация