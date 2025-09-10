Превалутирането на пенсиите, на допълнителното пенсионно осигуряване и застраховките ще става автоматично, посочиха експерти в Добрич

Не е необходимо да се преподписват договори, да се попълват декларации или заявления за услугите на Националния осигурителен институт (НОИ) или пенсионноосигурителните компании (ПОК). Това стана известно във втория панел от информационната среща в Добрич, която е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Срещата се проведе в голямата заседателна зала на Община Добрич.

Управителят на НОИ Весела Караиванова каза, че Бюджет 2026 на НОИ ще бъде в евро. "Това е предизвикателство, за което ние се приготвяме от 2020 година. Защото имаме правоимащи лица в най-малките населени места, имаме лица, до които няма достъп. По последни статистически данни 30 процента от пенсионерите живеят в домове за възрастни хора, 15 процента са в затворите, като повечето на социална пенсия. 10-15 на сто са хора, живеещи с помощта на социални асистенти. 15 процента дългосрочно живеещи в чужбина, но получават български пенсии. Останалите са хора, които са дееспособни пенсионери и живеят самостоятелно и водят самостоятелен живот. За тях е изключително важно да бъдат информирани навреме и това да стане чрез институцията, която гарантира дохода от техния трудов път", каза още Караиванова. Тя посочи също, че на НОИ разчитат 2 057 367 пенсионери, като всеки месец се изплащат 2 067 000 пенсии. Към осигурителния институт има също 3 350 000 осигурени лица, отчетени са и 5 000 508 дни във временна нетрудоспособност.

Бюджетът на НОИ за 2025 година е 28 млрд. лева за осигурителни плащания, от които 22 млрд. лева са за пенсии.

"От 1 юли т.г. публикуваме разпорежданията на правоимащите лица, пенсиите и в двете валути. Към днешна дата всяка една новоотпусната пенсия се превалутира в евро, за да са информирани хората каква е сумата. Доходът в евро ще бъде в полза на лицата и по официалния курс на БНБ и нито едно правоимащо лице няма да загуби или да направи някаква разлика от дохода, който е получавал в лева", посочи още Караиванова. Тя допълни, че на страницата на НОИ има рубрика "Въпроси и отговори", където може да се получи информация за това, което предстои.

"Не е необходимо да се разкриват нови платежни сметки в евро в банките или при други доставчици. Също така не е необходимо да се посещава приемна на НОИ и да се подават заявления за превалутиране. Когато ви се обадят и ви кажат, че трябва да отидете до НОИ и да подадете заявление или да ви обясняват, че трябва да смените определена сума пари, да знаете, че това е измама", подчерта още управителят на НОИ.

НОИ съветва още да не се дават данни по телефон, да не се подписват документи, предоставени от непознати лица, представящи се за различни служители на НОИ. Те нямат задължение да ходят по домовете и да искат пари и подписи по разни декларации. Весела Караиванова съветва при съмнение за злоупотреба или измама да потърсите най-близкото поделение на НОИ или да подадете сигнал на телефон 112. Тя обясни, че всичко ще се изплаща в евро и всичко се прави автоматично.

"Кампанията на НОИ е насочена предимно към възрастните хора, настанени в домовете за възрастни хора или в защитени жилища. Защото това са хората, които най-лесно биха били подлъгани, че една институция специално за тях отива на място", допълни Караиванова. В заключение тя каза, че на този етап не се обсъжда повишаване на възрастта за пенсиониране, не се обсъжда и увеличение на осигурителните вноски. "Ние ще направим два бюджета в края на септември - в лева и в евро", каза още Весела Караиванова.

Целта на Комисията за защита на потребителите (КЗП) с тази кампания е да представим ясна, достъпна и практична информация за правата на потребителите, задълженията на бизнеса и каква е ролята на комисията в този процес, каза и ръководителят на КЗП във Варна Валя Спасова. По думите й КЗП ще следи цените да бъдат изписани и в евро, и в лева, като те трябва да бъдат в еднакъв шрифт, вид и цвят. Валутата трябва да бъде посочена по начин, които не заблуждава потребителите. Да е ясно, четливо и недвусмислено.

"От догодина ще следим рестото да се връща само в едната валута. Не се допуска рестото да бъде разделено. Ще се следи превалутирането да бъде по строгите правила на закона. При извършване на проверките КЗП има право да изисква информация в писмена форма, като искането трябва да бъде мотивирано. Всяко увеличение на цените трябва да бъде обосновано от обективни фактори и търговците са длъжни да представят доказателства за наличие на тези фактори", посочи още Спасова.

Валя Спасова каза също, че в закона са предвидени и санкции. "За периода на обявяване на цените в лева и евро за необявени цени санкциите за физически лица са от 400 до 5000 лева, за юридически лица са от 600 до 7000 лева. При повторно нарушение са от 1200 до 14 000 лева. За големите търговци санкциите са по-големи от 10 000 до 100 000 лева, при повторност са 20 000 до 200 000 лева", каза още експертът.

Спасова подчерта, че КЗП не цели да налага санкции в този процес, а да подкрепя бизнеса, да го организира правилно и да не допуска грешки, но трябва и да защитава потребителите, като осигури един честен, ясен и прозрачен преход на преминаване от лева в евро.

Общо 165 срещи ще проведе комисията, като те ще бъдат предимно в малките общини, като в област Добрич са предвидени още пет срещи.

За опитите за измами с попълване на данни по телефона и подписване на декларации и заявления на място по домовете предупреди и изпълнителният директор на Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" Милен Марков. Той посочи, че всички процеси, свързани с превалутирането на допълнителното пенсионно осигуряване ще бъдат извършени автоматично.

"Законодателят е обърнал специално внимание за пенсионните дружества, като там е определен редът, по който ще се случи преизчисляването на стойността на един дял. Активите на всеки един фонд в лева ще бъдат преизчислени на базата на официалния фиксинг. Така определената нетна стойност на активите се разделя на общия брой на дяловете и в края на деня ние ще можем да изчислим стойността на един дял както в лева, така и в евро", обясни Марков. Той допълни, че осигурените лица няма да имат промяна на брой дялове, колкото са имали до 31 декември 2025 година, със същия брой дялове ще започнат новата година, само че те ще бъдат обозначени в двете валути. "Възможно е да има разминаване до няколко цента, тъй като дяловете са до петата цифра, а превалутирането е до втората. Длъжни сме информацията за наличните дялове по партидите на лицата и стойността им да я изпратим на всяко осигурено лице до 31 май в лева и евро. Ако има хора, които се чувстват ощетени, могат да подадат жалби до Комисията за финансов надзор или да се обърнат към пенсионната компания", допълни Марков.

"Очакваме като във всеки друг сектор да има недоброжелатели, които ще потърсят някаква облага за себе си. Ако получите такива обаждания да ви искат данни, да попълвате декларации или да подписвате заявления, трябва да ви светне една лампичка, че това е опит за измама", отново подчерта той.

Милен Марков посочи, че за събирането на осигурителните вноски няма да има проблеми, тъй като те се събират от работодателите. Пенсиите и разсрочените плащания ще се изплащат само в евро, като се закръглява в полза на клиентите.

„По отношение на таксите, които се събират от дружествата, също ще бъдат в полза на осигурените лица, като давам пример такса от 10 лева, ще бъде 5 евро. Като това ние таванът – 5 евро. Затова в пенсионните дружества отпада въпросът ще бъдат ли увеличени таксите, тъй като те са законово описани“.

Той посочи, че всички пенсионни компании са направили тестове на информационните си системи. „Ще има едно напрежение на 2 януари, тъй като ще има тройно повече работа, защото ще трябва да слезем под 24 часа за обработка на информационните масиви. Не очакваме обаче технически проблеми“, каза още Марков. Той подчерта, че и при застрахователните компании процесите са същите. Там също смяната на лев и евро ще стане автоматично и не е нужно преподписване на документи.